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ТАСС

В ФСВТС заявили, что Россия готова поставить С-400 Белоруссии

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Комплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

При поступлении соответствующего обращения на поставку ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь-С1" такой вопрос будет проработан в кратчайшие сроки, отметил первый замглавы службы Андрей Бойцов

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Россия готова рассмотреть вопрос поставок зенитных ракетных систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" Белоруссии при соответствующем обращении Минска. Об этом заявил журналистам в четверг в ходе выставки вооружений MILEX-2021 первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Андрей Бойцов.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими белорусскими коллегами по всем вопросам в области военно-технического сотрудничества, и при поступлении соответствующего обращения на поставку ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь-С1" такой вопрос будет проработан в кратчайшие сроки", - сказал он.

Ранее командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии Игорь Голуб сообщил, что идет предконтрактная работа по перевооружению дивизионов зенитно-ракетных войск, вооруженных С-300, на новые комплексы С-400 и "Панцирь-С".

Белоруссия также заинтересована в российских комплексах противовоздушной обороны и боевых самолетах, отметил Бойцов.

"Можно смело говорить о том, что Белоруссия проявляет интерес к обширному спектру нашей продукции военного назначения и в целом взаимодействие между нашими странами в сфере ВТС носит динамичный характер. Наиболее востребованными белорусской стороной категориями продукции военного назначения являются авиационная техника, системы ПВО и бронетанковая техника", - проинформировал он.

Бойцов также подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Минска имеет положительную динамику и реальные перспективы для дальнейшего развития.

Международная выставка вооружений MILEX-2021 проходит в Минске с 23 по 26 июня.

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
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