Капитан эсминца Defender рассказал, что произошло в Черном море

МОСКВА, 24 июня/ Радио Sputnik. Капитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн подтвердил Daily Mail, что российское судно береговой охраны открыло предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море, произошедшего у берегов Крыма.

Накануне Минобороны РФ заявило, что эсминец британских ВМС Defender пересек госграницу возле Крыма и на три километра вошел в российские воды возле мыса Фиолент.

Иностранный корабль покинул российские воды после того, как пограничный сторожевик открыл предупредительную стрельбу, а Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения Defender.

В свою очередь, Минобороны Великобритании заявило, что эсминец совершал проход через территориальные воды Украины, а никаких предупредительных выстрелов не прозвучало.

Ту же версию в четверг озвучил и министр иностранных дел Соединенного королевства Доминик Рааб.

"За свою 21-летнюю карьеру я впервые так близко подошел к российским кораблям. Я предполагаю, что огонь вел один из кораблей береговой охраны. Мы вели себя уверенно, не вступали в конфронтацию и использовали свое право продолжать мирный проход через международные воды по признанному судоходному маршруту", – приводит слова Оуэна РИА Новости.

По его словам, во время инцидента со стрельбой жизнь моряков была вне опасности, поскольку Defender шел на скорости 30 узлов, а российские суда, которые пресекли нарушение морской госграницы, двигались на скорости 21 узел.

Оуэн добавил, что российские корабли подошли к эсминцу на расстояние 100 – 200 ярдов (около 90 – 180 метров, – ред.). Он назвал такое развитие событий "небезопасным и не подобающим для моряков".

В свою очередь, корреспондент Daily Mail Марк Никол, ставший свидетелем происшествия в Черном море, тоже подтвердил факт предупредительного огня. По его словам, только российские моряки "точно знают, в кого и в каком направлении стреляли".

Вместе с тем он допустил, что, "учитывая их раздражение" фактом нарушения границы России на море, эсминец мог быть мишенью для поражения.

Ранее радио Sputnik сообщило, как в Кремле отреагировали на происшествие с заходом военного корабля НАТО в российские территориальные воды.