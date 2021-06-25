Капитан эсминца Defender рассказал, что произошло в Черном море

МОСКВА, 24 июня/ Радио Sputnik. Капитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн подтвердил Daily Mail, что российское судно береговой охраны открыло предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море, произошедшего у берегов Крыма.
Накануне Минобороны РФ заявило, что эсминец британских ВМС Defender пересек госграницу возле Крыма и на три километра вошел в российские воды возле мыса Фиолент.
Иностранный корабль покинул российские воды после того, как пограничный сторожевик открыл предупредительную стрельбу, а Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения Defender.
В свою очередь, Минобороны Великобритании заявило, что эсминец совершал проход через территориальные воды Украины, а никаких предупредительных выстрелов не прозвучало.
Ту же версию в четверг озвучил и министр иностранных дел Соединенного королевства Доминик Рааб.
По его словам, во время инцидента со стрельбой жизнь моряков была вне опасности, поскольку Defender шел на скорости 30 узлов, а российские суда, которые пресекли нарушение морской госграницы, двигались на скорости 21 узел.
Оуэн добавил, что российские корабли подошли к эсминцу на расстояние 100 – 200 ярдов (около 90 – 180 метров, – ред.). Он назвал такое развитие событий "небезопасным и не подобающим для моряков".
В свою очередь, корреспондент Daily Mail Марк Никол, ставший свидетелем происшествия в Черном море, тоже подтвердил факт предупредительного огня. По его словам, только российские моряки "точно знают, в кого и в каком направлении стреляли".
Вместе с тем он допустил, что, "учитывая их раздражение" фактом нарушения границы России на море, эсминец мог быть мишенью для поражения.
Ранее радио Sputnik сообщило, как в Кремле отреагировали на происшествие с заходом военного корабля НАТО в российские территориальные воды.