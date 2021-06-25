Войти
РИА Новости

Капитан эсминца Defender рассказал, что произошло в Черном море

76
0
0
Британский эсминец Defender в порту Одессы
Британский эсминец Defender в порту Одессы.
Источник изображения: © REUTERS / Sergey Smolentsev

МОСКВА, 24 июня/ Радио Sputnik. Капитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн подтвердил Daily Mail, что российское судно береговой охраны открыло предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море, произошедшего у берегов Крыма.

Накануне Минобороны РФ заявило, что эсминец британских ВМС Defender пересек госграницу возле Крыма и на три километра вошел в российские воды возле мыса Фиолент.

Иностранный корабль покинул российские воды после того, как пограничный сторожевик открыл предупредительную стрельбу, а Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения Defender.

В свою очередь, Минобороны Великобритании заявило, что эсминец совершал проход через территориальные воды Украины, а никаких предупредительных выстрелов не прозвучало.

Ту же версию в четверг озвучил и министр иностранных дел Соединенного королевства Доминик Рааб.

"За свою 21-летнюю карьеру я впервые так близко подошел к российским кораблям. Я предполагаю, что огонь вел один из кораблей береговой охраны. Мы вели себя уверенно, не вступали в конфронтацию и использовали свое право продолжать мирный проход через международные воды по признанному судоходному маршруту", – приводит слова Оуэна РИА Новости.

По его словам, во время инцидента со стрельбой жизнь моряков была вне опасности, поскольку Defender шел на скорости 30 узлов, а российские суда, которые пресекли нарушение морской госграницы, двигались на скорости 21 узел.

Оуэн добавил, что российские корабли подошли к эсминцу на расстояние 100 – 200 ярдов (около 90 – 180 метров, – ред.). Он назвал такое развитие событий "небезопасным и не подобающим для моряков".

В свою очередь, корреспондент Daily Mail Марк Никол, ставший свидетелем происшествия в Черном море, тоже подтвердил факт предупредительного огня. По его словам, только российские моряки "точно знают, в кого и в каком направлении стреляли".

Вместе с тем он допустил, что, "учитывая их раздражение" фактом нарушения границы России на море, эсминец мог быть мишенью для поражения.

Ранее радио Sputnik сообщило, как в Кремле отреагировали на происшествие с заходом военного корабля НАТО в российские территориальные воды.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Продукция
Су-24
Су-24М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
25.06.2021
Россия поднимет в ОБСЕ вопрос по инциденту с британским эсминцем - постпред РФ при ОБСЕ
24.06.2021
Российские военные не нарушали международных норм в инциденте с британским эсминцем в Черном море - адмирал
12.10.2020
«Блокировка» С-400: нашла ли Великобритания дыры в российской ПВО
02.09.2019
Проблемы в построении обороны Крыма
22.07.2019
Война расставляет все точки над i
02.02.2016
«Устаревшая» армия России шокирует Запад и Израиль высокотехнологичным оружием (The Independent, Великобритания)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.06 01:03
  • 3
Сердце боевых кораблей. Каковы перспективы развития морского двигателестроения России
  • 25.06 01:00
  • 4
Ростех представил на MILEX-2021 патрон-ловушку "Ягель" для защиты военной авиации
  • 25.06 00:18
  • 147
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 25.06 00:17
  • 9
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю
  • 24.06 21:44
  • 0
Разработка США гиперзвуковой ракеты средней дальности Strategic Fires Missile. Ч.1
  • 24.06 21:13
  • 18
Авиаполк ЦВО получит восемь модернизированных бомбардировщиков Су-34М
  • 24.06 21:06
  • 6
США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше
  • 24.06 21:04
  • 153
Есть ли будущее у танков?
  • 24.06 20:27
  • 32
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 24.06 18:22
  • 8
РФ применит ядерное оружие в ответ на применение против нее оружия массового поражения
  • 24.06 16:48
  • 7
Байден подал хороший пример другим противникам России
  • 24.06 13:42
  • 2
СМИ: в космос вывели первый спутник, созданный специалистами с Маврикия
  • 24.06 10:58
  • 7
Патриарх Кирилл связал службу в армии с развитием умственных способностей
  • 23.06 17:25
  • 1
Россия будет усиливать свою военную группировку в Арктике в ответ на попытки дестабилизировать там обстановку - Медведев
  • 23.06 13:26
  • 2212
Как насчёт юмористического раздела?