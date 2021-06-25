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РИА Новости

Премьер-министр Британии Джонсон связал нарушение границ России эсминцем с непризнанием Крыма

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Борис Джонсон
Борис Джонсон.
Источник изображения: © РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Эсминец Defender действовал законно, так как Лондон не признает территориальных притязаний России на Крымский полуостров. Так премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал агентству Reuters инцидент с нарушением российских границ в Черном море.

"Я думаю, что использование международных вод было вполне уместным <…> важно отметить, что мы не признаем присоединение Крыма к России", – заявил британский политик.

Он назвал указанную территорию украинскими водами, которые "использовались для перехода из пункта А в пункт Б".

Вместе с тем Джонсон не согласился с тем, что современные отношения Москвы и Лондона находятся на исторически низком уровне, отметив, что в его времена было гораздо хуже.

Минобороны России заявило, что эсминец ВМС Британии Defender пересек границу и вошел на три километра во внутренние воды страны недалеко от Крыма. Российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения корабля, после чего тот покинул территорию государства. В Минобороны Великобритании заявили, что судно совершало мирный проход через территориальные воды Украины, а предупредительных выстрелов не было.

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов назвал этот инцидент наглым вызовом со стороны Великобритании. Он высоко оценил действия российских кораблей и отметил, что Россия соблюла все нормы международного права.

Ранее корреспондент британской общенациональной телерадиовещательной организации Би-би-си, присутствовавший на борту британского корабля, заявил, что он преднамеренно нарушил границы российских территориальных вод.

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
Продукция
Су-24
Су-24М
Компании
Минoбороны РФ
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