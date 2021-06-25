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Российская газета

Боевые пловцы Балтфлота уничтожили диверсантов условного противника

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Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

В Калининградской области прошло плановое учение отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами Балтийского флота.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, по легенде учений, был получен сигнал о том, что в Балтийске, где расположена главная база флота, условный противник готовит использование двух подводных диверсионных групп.

По тревоге подразделение отряда выдвинулось в назначенный район, чтобы вести контроль за водной поверхностью и подводной средой. Первую группу "вражеских" диверсантов нашли под водой с помощью технических средств и обезвредили их из ручных противодиверсионных гранатометных комплексов.

Второй отряд боевые пловцы Балтийского флота условно уничтожили с применением подводного стрелкового оружия, а затем проверили, не успели ли "гости" установить в районе минно-взрывные устройства.

Во внутренней гавани Балтийска был разыгран эпизод, в ходе которого условные боевики на быстроходной лодке пытались атаковать корабли и суда, находящиеся в местах базирования. Военнослужащие противодиверсионного отряда отразили атаку, "вражеские" диверсанты были перехвачены группой антитеррора и уничтожены.

В плановом учении было задействовано около 20 военнослужащих, а также рейдовый водолазный катер и быстроходные лодки.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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