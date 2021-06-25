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ТАСС

Около 700 делегатов приняли участие в конференции по безопасности в Москве

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Бригадный генерал КСИР Мохаммад Рабани на MCIS-2021
Бригадный генерал КСИР Мохаммад Рабани на MCIS-2021.
Источник изображения: bmpd

На форум приехали представители 109 стран мира и шести международных организаций

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Около 700 делегатов из 109 государств мира приняли участие в работе Московской конференции по международной безопасности, в том числе 55 министров обороны, их заместителей и начальников генеральных штабов вооруженных сил. Об этом сообщил в четверг заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, подводя итоги конференции.

"Несмотря на все ограничения, вызванные пандемией, в этом году в конференции приняли участие около 700 делегатов из 109 стран мира и шести международных организаций, включая 55 министров и их заместителей, начальников генеральных штабов, а также представители 94 иностранных неправительственных организаций", - сказал Фомин.

Он поблагодарил всех, кто выступил на пленарных заседаниях, секциях и принял участие в дискуссиях, в том числе в онлайн-формате.

"Конструктивный диалог, беспристрастная оценка происходящих в мире процессов, профессиональный анализ ситуации - это те характерные особенности, которые присущи московскому форуму уже почти 10 лет", - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что коронавирус повлиял не только на тематику дискуссий, но и на формат проведения форума: ряд спикеров выступили на конференции в режиме видео-конференц-связи, либо в формате видеозаписи.

"Организаторами конференции были предприняты все необходимые меры для обеспечения эпидемиологической безопасности наших гостей, принявших очное участие в форуме", - сказал Фомин. Он выразил надежду, что следующая конференция пойдет в привычном очном формате.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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