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Российская газета

Зенитные ракетные системы С-400 могут появиться в республике Беларусь

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Источник изображения: rg.ru

В Минске проходит военно-технический салон MILEX 2021. В ходе его работы был подтвержден курс на укрепление военного и оборонно-промышленного сотрудничества наших стран.


В частности, как заявили в руководстве Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Россия готова в короткие сроки рассмотреть заявку Беларуси на приобретение зенитных ракетных систем ПВО большой дальности С-400 и комплексов ПВО ближнего действия "Панцирь-С".

"Мы находимся в тесном контакте с нашими белорусскими коллегами по всем вопросам в области военно-технического сотрудничества, и при поступлении соответствующего обращения на поставку ЗРС С-400 и ЗВПК "Панцирь-С1" такой вопрос будет проработан в кратчайшие сроки", - сказал журналистам первый заместитель директора ФСВТС России Андрей Бойцов.

14 января командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии Игорь Голуб сообщил, что Беларусь планирует заключить контракт с Россией на поставку систем ПВО С-400 "Триумф" и комплексов "Панцирь-С".

Ранее глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил о планах компании повысить уровень сотрудничества с Беларусью по ряду направлений.

Также стало известно, что концерн ВКО "Алмаз - Антей" и Министерство обороны Республики Беларусь на полях X Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2021 утвердили схему кооперации по ремонту боевых машин из состава зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К" в интересах белорусского военного ведомства.

В соответствии с документом планируется, что часть работ по ремонту и обслуживанию ЗРК "Тор-М2К" будет выполняться на территории Республики Беларусь с привлечением 2566 завода по ремонту радиоэлектронного вооружения и Минского завода колесных тягачей. По линии концерна в кооперации будет задействован Ижевский электромеханический завод "Купол".

"Утвержденная схема кооперации является значимым этапом в сфере нашего сотрудничества с министерством обороны Республики Беларусь и важнейшим шагом в деятельности по созданию сервисного центра для ремонта и обслуживания ЗРК "Тор" на территории наших партнеров", - отметил заместитель гендиректора по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн. Он уточнил, что эта работа ведется по линии международного Договора о развитии военно-технического сотрудничества.

Вячеслав Дзиркалн напомнил, что продукция военного назначения разработки и производства концерна ВКО "Алмаз - Антей" стоит на вооружении десятков стран мира. Деятельность холдинга в сфере военно-технического сотрудничества охватывает огромный сегмент рынка по ремонту, сервисному обслуживанию, модернизации ранее поставленных изделий.


Сергей Птичкин

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Страны
Белоруссия
Россия
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96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
С-400 Триумф
Компании
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