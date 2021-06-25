Войти
Интерфакс-АВН

В ФСВТС заявили о готовности рассмотреть заявку Белоруссии на С-400

63
0
0
Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Минск. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Россия готова в короткие сроки рассмотреть заявку Белоруссии на приобретение систем ПВО большой дальности С-400 и комплексов ПВО ближнего действия "Панцирь-С", если она поступит, заявили в руководстве Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"Мы находимся в тесном контакте с нашими белорусскими коллегами по всем вопросам в области военно-технического сотрудничества, и при поступлении соответствующего обращения на поставку ЗРС С-400 и ЗВПК "Панцирь-С1" такой вопрос будет проработан в кратчайшие сроки", - заявил журналистам первый заместителя директора ФСВТС России Андрей Бойцов на оборонной выставке Milex-2021 в Минске.

14 января командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии Игорь Голуб сообщил, что Белоруссия планирует заключить контракт с Россией на поставку систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") и комплексов "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы").

Накануне в ФСВТС "Интерфаксу" заявили, что Россия прорабатывает вопрос о поставке Белоруссии новых радиолокационных станций различного назначения.

18 июня глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил о планах компании повысить уровень сотрудничества с Белоруссией по ряду направлений.

"Рособоронэкспорт повышает уровень взаимодействия с Республикой Беларусь в сфере военно-технического сотрудничества. Компания предлагает Республике Беларусь комплексные поставки российской продукции военного назначения и специальных средств для всех видов вооруженных сил и других национальных силовых структур", - сообщил Михеев.

21 июня пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" сообщила, что его представители проведут на выставке Milex переговоры по сервисному обслуживанию ранее поставленной техники, модернизации средств ПВО, поставкам запасных частей и комплектующих.

"Отдельно планируется обсудить с белорусской стороной создание на территории Республики Беларусь сервисного центра для ремонта и обслуживания ЗРК (зенитных ракетных комплексов) "Тор", - сообщил концерн.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Высокоточные комплексы
КБП
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Михеев Александр
Похожие новости
24.06.2021
Россия планирует поставить Белоруссии новые радиолокационные станции - ФСВТС
26.06.2019
Военно-технический форум "Армия-2019" начинает работу в подмосковном парке "Патриот"
20.05.2019
Оборонное партнерство и экспорт. Какое оружие показали Россия и Белоруссия на MILEX 2019
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.06 01:03
  • 3
Сердце боевых кораблей. Каковы перспективы развития морского двигателестроения России
  • 25.06 01:00
  • 4
Ростех представил на MILEX-2021 патрон-ловушку "Ягель" для защиты военной авиации
  • 25.06 00:18
  • 147
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 25.06 00:17
  • 9
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю
  • 24.06 21:44
  • 0
Разработка США гиперзвуковой ракеты средней дальности Strategic Fires Missile. Ч.1
  • 24.06 21:13
  • 18
Авиаполк ЦВО получит восемь модернизированных бомбардировщиков Су-34М
  • 24.06 21:06
  • 6
США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше
  • 24.06 21:04
  • 153
Есть ли будущее у танков?
  • 24.06 20:27
  • 32
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 24.06 18:22
  • 8
РФ применит ядерное оружие в ответ на применение против нее оружия массового поражения
  • 24.06 16:48
  • 7
Байден подал хороший пример другим противникам России
  • 24.06 13:42
  • 2
СМИ: в космос вывели первый спутник, созданный специалистами с Маврикия
  • 24.06 10:58
  • 7
Патриарх Кирилл связал службу в армии с развитием умственных способностей
  • 23.06 17:25
  • 1
Россия будет усиливать свою военную группировку в Арктике в ответ на попытки дестабилизировать там обстановку - Медведев
  • 23.06 13:26
  • 2212
Как насчёт юмористического раздела?