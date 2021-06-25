В ФСВТС заявили о готовности рассмотреть заявку Белоруссии на С-400

Минск. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Россия готова в короткие сроки рассмотреть заявку Белоруссии на приобретение систем ПВО большой дальности С-400 и комплексов ПВО ближнего действия "Панцирь-С", если она поступит, заявили в руководстве Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"Мы находимся в тесном контакте с нашими белорусскими коллегами по всем вопросам в области военно-технического сотрудничества, и при поступлении соответствующего обращения на поставку ЗРС С-400 и ЗВПК "Панцирь-С1" такой вопрос будет проработан в кратчайшие сроки", - заявил журналистам первый заместителя директора ФСВТС России Андрей Бойцов на оборонной выставке Milex-2021 в Минске.

14 января командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии Игорь Голуб сообщил, что Белоруссия планирует заключить контракт с Россией на поставку систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") и комплексов "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы").

Накануне в ФСВТС "Интерфаксу" заявили, что Россия прорабатывает вопрос о поставке Белоруссии новых радиолокационных станций различного назначения.

18 июня глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил о планах компании повысить уровень сотрудничества с Белоруссией по ряду направлений.

"Рособоронэкспорт повышает уровень взаимодействия с Республикой Беларусь в сфере военно-технического сотрудничества. Компания предлагает Республике Беларусь комплексные поставки российской продукции военного назначения и специальных средств для всех видов вооруженных сил и других национальных силовых структур", - сообщил Михеев.

21 июня пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" сообщила, что его представители проведут на выставке Milex переговоры по сервисному обслуживанию ранее поставленной техники, модернизации средств ПВО, поставкам запасных частей и комплектующих.

"Отдельно планируется обсудить с белорусской стороной создание на территории Республики Беларусь сервисного центра для ремонта и обслуживания ЗРК (зенитных ракетных комплексов) "Тор", - сообщил концерн.