Войти
Lenta.ru

Компания Илона Маска покроет всю планету интернетом к осени

76
0
0
Источник изображения: Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters

Компания Starlink намерена обеспечить всю Землю спутниковым интернетом к осени. Об этом сообщает Reuters.

О планах Starlink заявила президент SpaceX Гвинн Шотвел (Gwynne Shotwel). «Мы успешно развернули около 1800 спутников, и как только все эти спутники достигнут своей рабочей орбиты, у нас будет непрерывный глобальный охват», — заметила Шотвел. По ее оценке, масштабного покрытия всей планеты компания намерена добиться к сентябрю.

Топ-менеджер компании Илона Маска рассказала, что затем корпорация займется вопросами получения разрешения на предоставление телекоммуникационных услуг в различных странах. По оценке Шотвел, в общей сложности Starlink намерена запустить в космос 12 тысяч спутников. Стоимость проекта оценивается в 10 миллиардов долларов.

В настоящее время Starlink предоставляет услуги связи в тестовом формате для абонентов из 11 стран. Дебютная группа спутников глобального сетевого проекта Маска была запущена в мае 2019 года.

Ранее в Starlink пообещали предоставить быстрый доступ к интернету пассажирам самолетов. «У нас есть авиационный продукт, который находится в разработке. На сегодняшний день мы уже провели несколько демонстраций», — заявил вице-президент компании по коммерческим продажам Джонатан Хофеллер (Jonathan Hofeller).


Андрей Ставицкий

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
ИТ
Похожие новости
24.04.2020
Спасательным судам не удалось уловить многоразовые створки ракеты Falcon 9
19.02.2020
Первая ступень Falcon 9 упала в океан
17.10.2019
Угроза МКС? Маск заполонит космос спутниками
30.08.2019
SpaceX планирует провести первый орбитальный полет корабля Starship в октябре
17.04.2019
Белый слон: на что способен самолет с самым длинным крылом в мире
11.03.2019
"С Илоном не поспоришь": как Маск назвал российскую ракету
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.06 01:03
  • 3
Сердце боевых кораблей. Каковы перспективы развития морского двигателестроения России
  • 25.06 01:00
  • 4
Ростех представил на MILEX-2021 патрон-ловушку "Ягель" для защиты военной авиации
  • 25.06 00:18
  • 147
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 25.06 00:17
  • 9
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю
  • 24.06 21:44
  • 0
Разработка США гиперзвуковой ракеты средней дальности Strategic Fires Missile. Ч.1
  • 24.06 21:13
  • 18
Авиаполк ЦВО получит восемь модернизированных бомбардировщиков Су-34М
  • 24.06 21:06
  • 6
США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше
  • 24.06 21:04
  • 153
Есть ли будущее у танков?
  • 24.06 20:27
  • 32
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 24.06 18:22
  • 8
РФ применит ядерное оружие в ответ на применение против нее оружия массового поражения
  • 24.06 16:48
  • 7
Байден подал хороший пример другим противникам России
  • 24.06 13:42
  • 2
СМИ: в космос вывели первый спутник, созданный специалистами с Маврикия
  • 24.06 10:58
  • 7
Патриарх Кирилл связал службу в армии с развитием умственных способностей
  • 23.06 17:25
  • 1
Россия будет усиливать свою военную группировку в Арктике в ответ на попытки дестабилизировать там обстановку - Медведев
  • 23.06 13:26
  • 2212
Как насчёт юмористического раздела?