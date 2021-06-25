Скоро полетит: «Сармат» готовится к старту испытаний

Первый пуск МБР «Сармат» запланирован на третий квартал 2021 года

В третьем квартале 2021 года планируется провести первый пуск перспективной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Государственные испытания намечены на 2022-й, а уже в конце следующего года планируется поставить первый полк на боевое дежурство. Что известно о ракете - в материале «Газеты.Ru».

Летно-конструкторские испытания МБР «Сармат» состоятся уже в этом году, заявил ТАСС генеральный директор завода «Красмаш» Александр Гаврилов. Источники агентства также ранее указывали, что госиспытания ракета пройдет в 2022 году с постановкой первого полка на боевое дежурство до конца года.

Перспективная российская МБР сможет нести до 16 боезарядов, способных доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира.

Новые межконтинентальные баллистические ракеты РС-28 «Сармат» на вооружение Ракетных войск стратегического назначения должны были поступить еще в 2021 году.

Эти тяжелые многоступенчатые жидкостные межконтинентальные ракеты заменят в РВСН комплексы стационарного базирования Р-36М/Р-36М2 «Воевода».

К разработке «Сармата» было поручено приступить в 2010 году в соответствии с постановлением правительства России «О государственном оборонном заказе на 2010 год и плановый период 2012-2013 годов». В июне 2011 года с Министерством обороны был подписан госконтракт на выполнение опытно-конструкторских работ.

Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны вероятного противника.

Благодаря практически неограниченной дальности стрельбы МБР «Сармат» сможет поражать цели в любых направлениях. Кроме того, ракета имеет короткий разгонный участок, что затрудняет ее перехват средствами ПРО вероятного противника на активном участке полета МБР.

«Сармат» будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными системами преодоления ПРО.

Дальность эффективного поражения объектов противника «Сарматом» составляет 18 тыс. км.

Стартовая масса ракеты - 208,1 т, масса полезной нагрузки - более 10 т, масса топлива - 178 т, длина ракеты - 35,5 м, диаметр - 3 м, тип боевой части - разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.

В настоящее время осуществляется подготовка ракетного комплекса «Сармат» к летно-конструкторским и государственным летным испытаниям. В 62-й ракетной Ужурской Краснознаменной дивизии имени 60-летия СССР (пункт постоянной дислокации - Солнечный, Красноярский край) развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению. Постановка части на боевое дежурство планируется в 2022 году.

В планах военного ведомства обустроить в следующем году в районе поселка Северо-Енисейский полигон для проведения летных испытаний ракетного комплекса «Сармат».

В настоящее время в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения находятся семь типов ракетных комплексов. Это комплексы как стационарного («Воевода», «Стилет», «Тополь-М», «Ярс»), так и мобильного («Тополь-М», «Тополь», «Ярс») базирования. В ближайшее время планируется провести переоснащение ракетных дивизий на комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс».

Сейчас самыми мощными межконтинентальными баллистическими ракетами России остаются Р-36М/Р-36М2 «Воевода» (более 40 пусковых установок), разработанные в советское время конструкторском бюро «Южное» (Днепропетровск) под руководством академика Алексея Уткина и поставленные на боевое дежурство в конце 1980-х годов.

Изделия весом 211 т способны нести 10 ядерных боевых блоков по 0,5 мегатонны на расстояние до 11 тыс. км (с моноблочной головной частью - 16 тыс. км). При этом точность стрельбы составляет ±0,5 км.

Межконтинентальная баллистическая ракета «Воевода» предназначена для поражения всех видов целей, защищенных современными средствами ПРО, причем даже в условиях боевого применения, в том числе при многократном ядерном воздействии по позиционному району, обеспечивая гарантированный ответный удар.

В советское время МБР Р-36М2 поступили на вооружение трех ракетных дивизий РВСН: 13-й в поселке Домбаровский Оренбургской области, 38-й в Державинске Тургайской области Казахской ССР и 62-й в городе Ужур Красноярского края.

Сейчас они остаются на боевом дежурстве в двух позиционных районах в Домбаровском и Ужуре (Солнечном) в варианте с разделяющимися головными частями индивидуального наведения, которые планируется сохранить на боевом дежурстве до начала 2020-х годов.

В 2010 году благодаря кооперации российских и украинских предприятий и НИИ гарантийный срок эксплуатации комплекса был продлен с первоначальных 15 до 23 лет. В настоящее время дальнейшее научно-техническое сопровождение изделия специалистами с Украины невозможно.

Разработка идущей на смену «Воеводе» перспективной РС-28 была поручена исключительно отечественным предприятиям.

Ее созданием помимо ГРЦ им. В.П. Макеева занимаются НПО машиностроения из подмосковного Реутова и НПО «Энергомаш», занятое разработкой двигателей. Размещение ракетных комплексов РС-28 «Сармат» планируется в прежних позиционных районах - Ужуре и Домбаровском.

МБР «Сармат» может комплектоваться и гиперзвуковыми планирующими крылатыми боевыми блоками «Авангард». Это позволит боевому снаряжению ракеты приближаться к объектам противника на гиперзвуковых скоростях и совершать непредсказуемые маневры по курсу и высоте. Оружия против подобного вооружения у вероятного противника в исторически обозримы срок не появится.

Работы по созданию перспективной межконтинентальной баллистической ракеты идут и в США. Военно-воздушные силы США заключили с компанией Northrop Grumman контракт на $13,3 млрд на создание межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования, являющейся основой одного из важнейших компонентов стратегических ядерных сил Соединенных Штатов. По планам Вашингтона, новое оружие заменит МБР типа Minuteman III.

Как ожидается, работы по созданию новой МБР продлятся около 8,5 лет, и ракета будет поставлена на боевое дежурство в 2029 году. Компания Northrop выиграла контракт после того, как стала единственным участником тендера - в прошлом году из конкурса выбыла корпорация Boeing.

Ожидается, что новая программа будет стоить не менее $85 млрд в течение следующих нескольких десятилетий.

Программа по созданию перспективной МБР долгое время была мишенью для демократов в США и сторонников ядерного нераспространения, которые утверждают, что предполагаемая стоимость общего плана модернизации стратегических ядерных сил США в $1,2 трлн слишком высока, и вместо этого они призывают к исследованиям по продлению срока службы межконтинентальных баллистических ракет типа Minuteman III.

Михаил Ходаренок