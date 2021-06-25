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ЦАМТО

Выберет ли Швейцария истребитель F-35A "Лайтнинг-2"?

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Американский истребитель F-35A Lightning II
Американский истребитель F-35A Lightning II.
Источник изображения: © U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jensen Stidham

ЦАМТО, 24 июня. Как сообщила 21 июня швейцарская телерадиокомпания SRF, корпорация Lockheed Martin, предложившая истребитель пятого поколения F-35A "Лайтнинг-2", стала лучшей по итогам оценки в рамках тендера на поставку ВВС Швейцарии новых истребителей.

Как сообщает Swissinfo.ch, правительство Швейцарии до конца этого месяца должно принять решение о выборе подрядчика поставки истребителей для замены устаревших F/A-18C/D "Хорнет" и F-5E "Тайгер-2".

Ссылаясь на инсайдерскую информацию от трех независимых источников, SRF сообщила, что по результатам оценки F-35A значительно опередил F/A-18 "Супер Хорнет", "Тайфун" и "Рафаль". Теперь министр обороны Виола Амхерд должна представить Федеральному совету предложение о его покупке. Однако, несмотря на то, что проект пресс-релиза о покупке F-35 уже подготовлен, полный состав Федерального совета может изменить решение. По данным SRF, по крайней мере, двое из семи членов Федерального совета склоняются к выбору европейского истребителя.

Представители Федерального министерства обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии не комментируют информацию.

Руководство Швейцарии работает над установлением более тесного политического диалога с Евросоюзом. Покупка F-35 может трактоваться как решение "против Европы", что является недопустимым с точки зрения некоторых членов Федерального совета.

Кроме того, категорически против закупки американских самолетов высказываются левые политические партии Швейцарии. Так, "Группа за Швейцарию без армии", Социал-демократическая партия и Партия зеленых, пообещали провести референдум против любого решения о покупке американского истребителя. Они, в частности, выражают опасение, что приобретение F-35 не позволит гарантировать суверенитет страны. Партии уже представили свое предложение в Федеральную канцелярию на предварительное рассмотрение.

Выбор F-35 стал неожиданностью, поскольку в последние месяцы критика американского самолета усилилась. В частности, отмечалось, что истребитель слишком дорог в эксплуатации и подвержен поломкам. Также высказывались мнения о том, что он непригоден для использования в небольшой горной Швейцарии из-за его сравнительно слабых характеристик скороподъемности. Вероятно, Lockheed Martin смогла развеять сомнения в ходе оценки. В частности, по словам источников SRF, Швейцария сможет закупить больше F-35 на заложенные в бюджет 6 млрд. швейцарских франков, чем в ходе ранее проведенного тендера с участием трех претендентов. В комплекте также был предложен обладающий более широкими, по сравнению с конкурентами, тренажер, позволяющий осуществлять подготовку пилотов на земле.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2020 года население Швейцарии на общенациональном референдуме проголосовало за закупку для ВВС страны новых истребителей, стоимость которых оценивается в 6 млрд. швейцарских франков.

В ноябре 2020 года Федеральное министерство обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии объявило, что получило окончательные предложения от руководства стран, где размещаются компании-производители, участвующие в тендере на поставку ВС Швейцарии новых истребителей и систем ПВО.

Свои предложения на поставку представили правительственные агентства Германии ("Тайфун" компании Airbus), Франции ("Рафаль" компании Dassault Aviation) и США (F/A-18E/F "Супер Хорнет" компании Boeing и F-35A "Лайтнинг-2" Lockheed-Martin).

Как предполагалось, отчеты об оценке предложений будут готовы в первом квартале 2021 года, а решение о выборе предпочтительных претендентов по каждому конкурсу (истребители и системы ПВО) должно быть принято Федеральным советом во втором квартале 2021 года. Планируется, что поставка самолетов начнется к 2025 году.

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