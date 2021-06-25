Российские специалисты готовы оказать помощь Чаду в ремонте и модернизации ВиВТ советского и российского производства

ЦАМТО, 24 июня. Армия Чада оснащена большим количеством военной техники советского и российского производства, российские специалисты готовы оказать помощь в ее ремонте и модернизации.
Об этом сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на переговорах с главой военной делегации Республики Чад Даудом Брахимом.
"Наши государства связывают многолетние и очень крепкие узы дружбы, очень тесные связи в области военного и военно-технического сотрудничества. У нас с вами очень богатая история. Мы друг другу оказывали и оказываем содействие в укреплении обороноспособности наших государств, а значит – и защите суверенитета, территориальной целостности", – сказал Александр Фомин.
Замминистра обороны России отметил, что "на вооружении Республики Чад находится большой комплект военной и специальной техники советского и российского производства, которой требуется регулярный ремонт, обслуживание и модернизация. И мы готовы к такой работе".
В свою очередь, Дауд Брахим поблагодарил российскую сторону за приглашение на IX Московскую конференции по международной безопасности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.