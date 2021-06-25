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ЦАМТО

Российские специалисты готовы оказать помощь Чаду в ремонте и модернизации ВиВТ советского и российского производства

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Поврежденные ураганом штурмовики Су-25 ВВС Чада - видны самолеты Су-25 с чадской регистрацией TT-QAI и Су-25УБ с регистрацией ТТ-QAM. Всего Чад с 2008
Поврежденные ураганом штурмовики Су-25 ВВС Чада - видны самолеты Су-25 с чадской регистрацией TT-QAI и Су-25УБ с регистрацией ТТ-QAM. Всего Чад с 2008 по 2013 годы получил с Украины восемь Су-25 и два Су-25УБ, из которых два Су-25 были к 2017 году потеряны. Нджамена, 01.07.2017.
Источник изображения: www.tchadactuel.com

ЦАМТО, 24 июня. Армия Чада оснащена большим количеством военной техники советского и российского производства, российские специалисты готовы оказать помощь в ее ремонте и модернизации.

Об этом сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на переговорах с главой военной делегации Республики Чад Даудом Брахимом.

"Наши государства связывают многолетние и очень крепкие узы дружбы, очень тесные связи в области военного и военно-технического сотрудничества. У нас с вами очень богатая история. Мы друг другу оказывали и оказываем содействие в укреплении обороноспособности наших государств, а значит – и защите суверенитета, территориальной целостности", – сказал Александр Фомин.

Замминистра обороны России отметил, что "на вооружении Республики Чад находится большой комплект военной и специальной техники советского и российского производства, которой требуется регулярный ремонт, обслуживание и модернизация. И мы готовы к такой работе".

В свою очередь, Дауд Брахим поблагодарил российскую сторону за приглашение на IX Московскую конференции по международной безопасности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Россия
Чад
Компании
Минoбороны РФ
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Фомин Александр
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