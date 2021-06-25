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Интерфакс-АВН

В ФСВТС заявили о выполнении оружейных контрактов с Арменией

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Первые полеты истребителей Су-30СМ ВВС Армении, март 2020 года
Первые полеты истребителей Су-30СМ ВВС Армении, март 2020 года.
Источник изображения: www.hayzinvor.am

Минск. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Россия выполняет контракты с Арменией по поставкам военной продукции, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

"Наше военно-техническое сотрудничество с Республикой Армения осуществляется в соответствии с действующими в этой сфере международными договорами. Поставки продукции военного назначения осуществляются на основе соответствующих обращений наших армянских партнеров", - сказали в ФСВТС на оборонной выставке Milex-2021 в Минске.

Армения - союзник России по ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности. Входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан).

Как сообщалось, Москва предоставляла Еревану государственный кредит на покупку российского вооружения и техники. В сообщении на официальном портале правовой информации в феврале 2016 года, в частности, сообщалось, что Армения закупила у РФ пусковые установки реактивной системы залпового огня "Смерч", зенитные ракетные комплексы "Игла-С", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А.

В апреле 2016 года газета "Коммерсант", ссылаясь на регистр обычных вооружений ООН, сообщила, что в 2013 году Россия впервые поставила в Армению тяжелое вооружение: 35 танков, 110 боевых бронированных машин, 50 пусковых установок и 200 ракет к ним.

Сообщалось, что Армения стала первым иностранным государством, получившим экспортный вариант российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

В конце 2019 года на вооружение ВС Армении поступили четыре истребителя поколения "4+" Су-30СМ, приобретенные у России. Ереван заявил о намерении продолжить закупки у России боевой авиации.

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Кредитование
Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Продукция
9А52-2 Смерч
Игла ЗРК
Искандер
Солнцепёк
Су-30
Компании
ОДКБ
ООН
ФСВТС РФ
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