Великобритания отвергла российскую версию инцидента с эсминцем

МОСКВА, 24 июня/ Радио Sputnik. По эсминцу Defender не производились выстрелы, передает Reuters со ссылкой на утверждения главы МИД Великобритании Доминика Рааба.
Он добавил, что озвученная Москвой версия инцидента в Черном море оказалась "предсказуемо неточной".
Накануне Минобороны РФ заявило, что эсминец британских ВМС Defender пересек госграницу возле Крыма и на три километра вошел в российские воды возле мыса Фиолент.
Иностранный корабль покинул российские воды после того, как пограничный сторожевик открыл предупредительную стрельбу, а Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения Defender.
В свою очередь, Минобороны Великобритании ранее также заявило, что эсминец проходил через территориальные воды Украины, а никаких предупредительных выстрелов не звучало.
Накануне радио Sputnik сообщило, что стал известен маршрут эсминца Defender в Черном море.