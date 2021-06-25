Великобритания отвергла российскую версию инцидента с эсминцем

Тауэрский мост в Лондоне застрял в поднятом положении в связи с механической неисправностью.

МОСКВА, 24 июня/ Радио Sputnik. По эсминцу Defender не производились выстрелы, передает Reuters со ссылкой на утверждения главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

"Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды. Мы делали это в соответствии с международным правом", – приводит слова министра РИА Новости.

Он добавил, что озвученная Москвой версия инцидента в Черном море оказалась "предсказуемо неточной".

Накануне Минобороны РФ заявило, что эсминец британских ВМС Defender пересек госграницу возле Крыма и на три километра вошел в российские воды возле мыса Фиолент.

Иностранный корабль покинул российские воды после того, как пограничный сторожевик открыл предупредительную стрельбу, а Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения Defender.

В свою очередь, Минобороны Великобритании ранее также заявило, что эсминец проходил через территориальные воды Украины, а никаких предупредительных выстрелов не звучало.

Накануне радио Sputnik сообщило, что стал известен маршрут эсминца Defender в Черном море.