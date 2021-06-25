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Sabah (Турция): величайшее событие последних пяти веков

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Президент США Джо Байден после пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Путиным в Женеве, Швейцария
Президент США Джо Байден после пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Путиным в Женеве, Швейцария.
Источник изображения: © REUTERS, Kevin Lamarque

Байден не смог получить желаемого результата на важнейших переговорах в формате G7, НАТО, со странами ЕС, турецким и российским лидерами, заключает колумнист проправительственной газеты «Сабах». По его мнению, сегодня каждый возвращается к своим корням. Главный вопрос — какова будущая судьба Запада?

Колумнист проправительственной газеты "Сабах" Берджан Тутар заключает, что Байден не смог получить желаемого результата на важнейших переговорах в формате G7, НАТО, со странами ЕС, турецким и российским лидерами.

Это, по мнению автора, в очередной раз доказывает, что эпоха Атлантики подходит к концу. Последние пять веков Запад доминировал практически повсюду на земном шаре, однако за прошедшие 20 лет это представление парадоксальным образом изменилось, все баланс смещается с Запада на Восток.

Каждый возвращается к своим корням: неоконфуцианский Китай, неоосманистская Турция и неосоветская Россия сегодня смотрят не на Запад, а в большей степени друг на друга.

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Страны
Китай
Россия
Турция
Проекты
NATO
Евросоюз
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