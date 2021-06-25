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РИА Новости

В ФСВТС заявили, что Россия готова в кратчайшие сроки поставить комплексы С-400 Белоруссии

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Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Россия готова в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос поставок Белоруссии систем ПВО С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" при соответствующем обращении Минска, заявил журналистам первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Андрей Бойцов.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими белорусскими коллегами по всем вопросам в области военно-технического сотрудничества, и при поступлении соответствующего обращения на поставку ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь-С1" такой вопрос будет проработан в кратчайшие сроки", - сказал он в ходе выставки вооружений MILEX-2021.

Ранее командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии Игорь Голуб сообщил, что идет предконтрактная работа по перевооружению дивизионов зенитно-ракетных войск, вооруженных С-300, на новые комплексы С-400 и "Панцирь-С".

Белоруссия проявляет интерес к российским комплексам противовоздушной обороны и боевым самолётам, заявил журналистам первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Андрей Бойцов.

"Можно смело говорить о том, что Белоруссия проявляет интерес к обширному спектру нашей продукции военного назначения, и в целом взаимодействие между нашими странами в сфере ВТС носит динамичный характер. Наиболее востребованными белорусской стороной категориями продукции военного назначения являются авиационная техника, системы ПВО и бронетанковая техника", - сказал он в ходе международной выставки вооружений MILEX-2021.

Бойцов отметил, что сотрудничество Москвы и Минска имеет положительную динамику и реальные перспективы для дальнейшего развития.

Россию и Белоруссию традиционно объединяют тесные интеграционные связи, в том числе в военной сфере. Так, в 2016 году союзные государства сформировали Единую региональную систему ПВО.

В соответствии с соглашением, в состав ЕРС ПВО входят соединения и воинские части, дислоцирующиеся в Калининградской области и других западных регионах России, а также в Белоруссии: пять авиационных частей, десять зенитных ракетных частей, пять радиотехнических частей и одна часть РЭБ.

В ходе создания данной системы Минск бесплатно получил от России четыре дивизиона ЗРК С-300ПС (два из них размещены в районе Полоцка и по одному в Гродненской и Брестской областях). Еще четыре дивизиона С-300ПС были поставлены Россией в 2006-2007 годах в обмен на поставки восьмиосных шасси МЗКТ-79221 для ракетных комплексов стратегического назначения "Тополь-М".

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Белоруссия
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96К6 Панцирь-С1
РС-12М2
С-300
С-300П
С-400 Триумф
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