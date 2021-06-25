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WarSpot

Новый «дрон-камикадзе» для морпехов

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Источник изображения: warspot.ru

Корпус морской пехоты США переходит на барражирующие боеприпасы. Вчера, 23 июня, портал janes.com сообщил о том, что КМП подписал с компанией UVision Air многолетний контракт на поставку боеприпасов Hero-120.

Стороны не раскрывают деталей сделки, при этом известно, что контракт является многолетним и включает в себя также поставку пусковых установок. Барражирующие боеприпасы будут устанавливаться на различную технику морских пехотинцев, в том числе бронетранспортёры LAV-25 в модификации мобильного миномёта LAV-M, бронемашины JLTV, а также беспилотные катера LRUSV.

Презентация барражирующих боеприпасов компании UVision Air

Американские морпехи уже вооружены барражирующими боеприпасами (беспилотниками AeroVironment Switchblade). Закупка боеприпасов Hero-120 проходит в рамках программы Organic Precision Fires-Mounted (OPF-M). Кроме того, американские морпехи вооружатся переносными «дронами-камикадзе» в рамках программы Organic Precision Fires — Infantry Ligh. Новое вооружение требуется КМП США в рамках десятилетней программы «перестройки».

Hero-120 имеет массу 12,5 кг и оснащается боеголовкой на 4,5 кг. Электрический двигатель позволяет беспилотнику в течение часа осуществлять полёты на расстоянии до 40 км от оператора, ведя визуальную разведку.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
JLTV
LAV-25
Проекты
Piranha
БПЛА
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