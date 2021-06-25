Санкэй симбун (Япония): вокруг инцидента с британским эсминцем в Крыму многое непонятно

Японские читатели агрессивно комментируют инцидент в Крыму с британским эсминцем Defender. «Россия врет! Не посмела бы она стрелять в сторону Королевского флота!», «Спасибо Британия, наш давний союзник!», «Британия должна помочь нам вернуть северные острова!» «Даешь японскую армаду вокруг северных территорий!»

Проправительственная японская газета "Санкэй симбун" сообщает об инциденте с британским эсминцем Defender в Крыму.

"Министерство обороны России опубликовало заявление о том, что 23 июня боевыми кораблями Пограничной службы ФСБ России и ВМФ пресечено грубое нарушение британского эсминца Defender, который вторгся на 3 километра в российские территориальные воды напротив мыса Фиолент. В этой связи после многочисленных предупреждений и требований покинуть территориальные воды России боевой корабль Пограничной службы произвел предупредительные артиллерийские выстрелы в сторону эсминца, а штурмовик российских ВКС сбросил по курсу его движения 4 авиационные бомбы".

Министерство обороны России настаивает на том, что британский эсминец вторгся в территориальные воды России, нарушив тем самым ее суверенитет.

Примечательно, что министерство обороны Великобритании отрицает все заявления российской стороны, утверждая, что "никаких предупредительных выстрелов в сторону английского эсминца замечено не было".

Сообщения такого же плана опубликовали многочисленные японские СМИ - газеты "Майнити симбун", "Асахи симбун", "Токио симбун", телеграфные агентства Jiji Press и Kyodo, крупнейший информационно-новостной портал Yahoo News Japan и т.д. Для всех них характерны, с одной стороны, заявления о "российской аннексии" Крыма, а с другой - следование непонятной британской линии о том, что "никакого инцидента с эсминцем Defender вообще не было".

Зато японская блогосфера буквально перегрелась от многочисленных, зачастую весьма агрессивных комментариев читателей.

Комментарии японских читателей

asz

Наконец-то британский Union Jack снова реет над миром! Бывшая владычица морей - Британия - снова занимает свое место в мире. Теперь и в Крыму - месте острого противостояния Запада России. Нельзя позволять продолжаться российской агрессии на этом полуострове. Нельзя уступать российским агрессивным поползновениям в мире. Хорошо, что ударная авианосная британская группа во главе с авианосцем "Королева Елизавета" вышла на просторы Индо-Тихоокеанского ТВД.

Остается только молиться на британцев - наших давних союзников, которые помогали нам достичь победы в русско-японской войне. Теперь, возможно, помогут и с возвратом северных территорий!

GOD Save the Queen! (Боже, храни королеву!)

sor

Великобритания должна во всеуслышание отказаться от Ялтинских договоренностей по устройству мира!

usa

Россия, как всегда, врет! Не посмела бы она стрелять в сторону британского эсминца и бомбить его по курсу! Это все российская пропаганда. А британцы, не признавая этого, молодцы. Они побеждают в этой словесной дуэли!

rra

Славный Королевский флот ЕЕ Величества не потерпел бы таких провокаций в свой адрес и сразу бы ответил России!

Россия врет!

ren

Японии нужно учиться! А то она все предупреждает и предупреждает Китай от входа в территориальные воды островов Сенкаку. Так же нужно по китайцам стрелять и бомбить!

Нужно вести себя по-взрослому!

hdg

Ну вот вам и вторая крымская война!

iwa

Если в Крыму возникнет война, Японии будет легче забрать себе северные территории!

Молодцы, британцы!

qnc

Британцы снова указывают нам - надо победить Россию, как в русско-японской войне!

fur

Японии, как и британцам вокруг Крыма, нужно своими военными кораблями постоянно ходить вокруг северных островов! Пусть Россия понервничает!

mik

Британия, вперед! По России нужно нанести только один сильный удар, и она рассыплется!

кэнкэн

Спасибо, Британия! Как раз в день "инцидента в Крыму" Россия начала авиабомбовые учения на северных островах. Видимо, не выдерживают нервы у русских. Надо их дергать с разных сторон!

nek

Очень опасная ситуация. Как бы не разгорелся мировой пожар. Ведь у британцев уже есть опыт победы над Россией в Крымской войне 19-го века.

А в этой войне против России выступят почти все прибрежные государства, в том числе и сильная Турция. Разве Россия справится с такой мощью?

eri

Смотрите, как умно поступили британцы - отправили с миссией Defender корреспондента BBC из пула Министерства обороны. Он рассказал о ситуации на весь мир.

И нам нужно учиться у англичан. На всех кораблях японских сил самообороны, выдвигающихся к островам Сенкаку, нужно иметь по японскому корреспонденту, и на весь мир кричать об агрессии Китая!

bla

Думаю, дразнить русских, водя под их носом эсминцами, - это перебор.

Неудивительно, что русские злятся. А что, если вспыхнет война?

Британия тоже в последнее время ведет себя странно.

nin

Вы понимаете логику англичан? Британцы вошли в Черное море, подошли или зашли в русские территориальные воды, после бомбежки убежали. Ну как это понимать?