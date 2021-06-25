Глава КТРВ Обносов: мы разрабатываем новое морское оружие России

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в настоящее время является одним из основных игроков на мировом рынке морского оружия. КТРВ производит практически полный спектр данной оборонной продукции - от противокорабельного до инновационных противолодочных ракет. По целому ряду своих тактико-технических характеристик российское оружие превосходит западные аналоги. Об основных направлениях развития отечественных вооружений рассказал в интервью ТАСС в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2021) генеральный директор корпорации Борис Обносов.

- Каковы позиции КТРВ на мировом рынке морского оружия?

- Объективных данных на сегодняшний день нет. По предыдущим годам различными исследовательскими группами доля КТРВ по морскому оружию в мире определялась в пределах 17-20%, в то время как в 2003 году эта цифра составляла 10%.

- Что можно сказать об объеме экспорта морского оружия в структуре выручки корпорации и какова его динамика по сравнению с 2019 годом?

- В структуре экспортных поставок морское вооружение в 2019 году составляло около 9%, по итогам 2020 года показатель снизился до 6%, в текущем году, по предварительным прикидкам, морская составляющая экспорта вновь увеличится до 8-9%. По соображениям секретности поставки оружия по гособоронзаказу, в том числе морского, не разглашаются.

- Ведется ли серийное производство авиационных противолодочных ракет АПР-3МЭ? Предполагается ли создание новых модификаций ракеты или же разработка нового поколения данного оружия?

- Серийное производство авиационных противолодочных ракет типа АПР-3МЭ развернуто. Выполнена поставка первой партии. В дальнейшем на замену АПР-3МЭ планируется разработка малогабаритной авиационной противолодочной торпеды, значительно превосходящей существующие образцы по дальности хода.

- Ведется ли дальнейшая модернизация ПБРК "Бастион"? Разрабатывается ли шахтная модификация этого комплекса и есть ли на нее заказчики?

- Да, модернизация экспортного варианта подвижного берегового ракетного комплекса (ПБРК) "Бастион" проводится, и в обозримом будущем эта модернизация будет продолжаться. Она осуществляется под требования конкретного заказчика. Вопросы модернизации комплексов, поставляемых Вооруженным силам РФ, находятся в компетенции Министерства обороны.

Проект стационарного комплекса "Бастион" разработан и готов к реализации. Его так же, как и подвижный вариант, отличает высокая боевая живучесть и эффективность при сильном радиоэлектронном и огневом противодействии, а также полная автономность боевого применения.

Скрытное заглубленное базирование и специальные средства маскировки затрудняют противнику определение конкретных координат элементов комплекса. Также преимуществами комплекса являются отсутствие ориентиров для высокоточного оружия и непоражаемость боеприпасами малого калибра.

Заказчики интересуются этим комплексом, но в настоящее время больший интерес вызывает мобильный вариант. На наш взгляд, стационарный комплекс более интересен для стран, которым нужно защищать ограниченное по протяженности побережье. Основную задачу комплекса можно охарактеризовать словами "спрятал и защитил", поэтому мы никогда не будем обсуждать, кто и где с помощью него планирует защищать свои морские рубежи.

- Предполагается ли оснащение трех новых кораблей ПМО проекта "Александрит" противоминными системами "Александрит-ИСПУМ-Э"? Ведется ли дальнейшая модернизация "Александрита ИСПУМ-Э" и создание на его основе новых роботизированных необитаемых подводных аппаратов (НПА) для борьбы с минами?

- Оснащение новых кораблей комплексом "Александрит-ИСПУМ" продолжается. АО "ГНПП "Регион" в рамках работ по дальнейшей модернизации комплекса "Александрит-ИСПУМ" планирует:

наращивать возможности подкильной гидроакустической станции миноискания для увеличения дальности обнаружения;

модернизировать самоходный подводный аппарат и буксируемое тело для оптимизации средств искусственного зрения и применяемых полезных нагрузок;

включать в состав комплекса малогабаритные подводные аппараты со сменными модулями полезных нагрузок.

- Предполагается ли вывод на международный рынок торпедного вооружения новых российских образцов? Если да, то каких?

- Ведутся работы по модернизации торпед ТЭ-2 и УГСТ, которые в будущем могут быть предложены инозаказчикам. Модернизация коснется в основном программного обеспечения и отдельных систем. Кроме того, ведутся работы над созданием сверхмалогабаритных самонаводящихся торпед для вооружения широкого спектра носителей (малых кораблей, безэкипажных катеров, беспилотных летательных аппаратов, легких вертолетов). При этом существуют способы адаптации пусковых установок кораблей для применения сверхмалогабаритных торпед.

- Предполагается ли создание новых морских мин, оснащенных, например, взрывателем с селекцией целей или же алгоритмами искусственного интеллекта?

- В настоящий момент ведутся работы по созданию универсального минного комплекса, в котором предусматривается селекция целей в широком диапазоне параметров и обработка поступающей информации о целях с применением современных алгоритмов, в том числе алгоритмов искусственного интеллекта.

- Остаются ли противокорабельные ракеты (ПКР) "Москит" актуальным образцом морского оружия? Предполагается ли их дальнейшая модернизация?

- Крылатая ПКР комплекса "Москит" предназначена для поражения надводных кораблей и транспортов из состава корабельных групп, ракетных катеров как водоизмещающихся, так и на воздушной подушке, и на подводных крыльях в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия.

Основной особенностью ПКР является оснащение ее прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД), обеспечивающим длительный полет на дальность 120 км на предельной малой высоте 20 м с постоянной сверхзвуковой скоростью 2800 км/ч (число М=2,3). Аэродинамическая схема ракеты отличается высоким аэродинамическим совершенством и компактностью благодаря складыванию всех несущих и управляющих поверхностей и размещению стартового ракетного двигателя в камере сгорания маршевого ПВРД. Для обеспечения высокой боевой эффективности ракеты была разработана помехозащищенная комбинированная активно-пассивная система самонаведения, а также боевое снаряжение в составе проникающей боевой части с увеличенным коэффициентом наполнения и избирательно действующим взрывательным устройством.

Экспозиция морского оружия КТРВ на МВМС-2021 Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

Эффективность ракеты обеспечивается не только реализацией вышеуказанных технических решений, но и высокой маневренностью ракеты - выполнением противозенитного маневра в районе цели с максимальной боковой перегрузкой до 15G. После старта ракета делает "горку", а затем снижается до маршевой высоты полета, а при подходе к цели она продолжает полет уже практически над гребнями волн. От ракеты невозможно уклониться, противник заметит ее всего за три-четыре секунды до встречи с бортом корабля. За счет огромной кинетической энергии "Москит" пробивает корпус любого корабля и взрывается внутри. Такой удар способен потопить не только корабль среднего класса, но и крейсер.

На Западе комплекс "Москит" получил название "Солнечный ожог". В зарубежной печати о нем писали: "Новое смертоносное оружие русских - крылатая ракета, которая летит столь быстро, что способна надвое разломить военный корабль, даже не взрываясь. США не имеют ничего подобного, что могло бы сравниться с этой ракетой, и не располагают средствами защиты от нее".

Государственные испытания комплекса "Москит" в составе вооружения ракетного катера проекта 1241.1 были успешно завершены в 1983 году, и Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР №17-5 от 4 января 1984 года он был принят на вооружение ВМФ. В 1985-м разработка комплекса "Москит" отмечена присуждением Государственной премии.

На базе комплекса "Москит" для поставки на экспорт были разработаны комплексы ракетного оружия "Москит-Е" и "Москит-МВЕ". До настоящего времени комплекс "Москит" состоит на вооружении, является грозным оружием и имеет возможность модернизации. Предложения по модернизации представлены в Министерство обороны Российской Федерации, однако до настоящего времени они не реализованы.

- Ведется ли дальнейшая модернизация ракеты-торпеды "Шквал"?

- Работы по тематике высокоскоростных подводных ракет продолжаются.

- Предполагается ли модернизация комплекса противолодочной обороны типа "Пакет"? Предполагается ли оснащение всех крупных кораблей ВМФ данным комплексом в качестве штатного противолодочного средства? Предполагается ли его установка на корабли, проходящие модернизацию? Способен ли комплекс защитить корабли от новейшего торпедного оружия?

- Модульное построение комплекса типа "Пакет" позволяет проводить его модернизацию практически непрерывно на основе полученного опыта практических стрельб. В настоящее время все строящиеся корабли класса корвет и фрегат оснащаются данным комплексом. На различных этапах проработки находится вопрос оснащения данным комплексом модернизируемых кораблей ВМФ.

- Завершены ли испытания ПКР Х-35УЭ, принят ли на вооружение ее авиационный вариант? Предполагается ли дальнейшая модернизация ракеты?

- Ракета Х-35УЭ успешно прошла весь необходимый объем испытаний, и ведется ее серийное производство. В настоящее время ракета Х-35УЭ успешно себя зарекомендовала, эксплуатируется как в нашей стране, так и за рубежом.

В части модернизации ракеты Х-35УЭ приоритетными являются следующие направления: повышение тактико-технических характеристик (дооснащение системами наведения, в основе которых заложены технологии автоматизированного принятия решений на основе самообучающегося искусственного интеллекта при анализе изображений и распознавании образов, а также увеличение дальности и скорости полета); адаптация ракеты под новые носители.

- Ведется ли дальнейшая модернизация ПКР Х-31А/АД? Предполагается ли разработка новой ракеты для ее замены?

- Противокорабельная ракета Х-31А серийно изготавливается с 1991 года, поставка ее осуществляется во многие страны мира.

Ракета Х-31АД представляет собой дальнейшее развитие ракеты Х-31А, разработана на базе уже модернизированной ракеты Х-31ПД, которая так же, как и Х-31А, изготавливается серийно. Ракета Х-31АД обладает повышенной дальностью действия, оснащена системой управления на основе бесплатформенной инерциальной системы наведения в сочетании с активной радиолокационной головкой самонаведения и радиовысотомером и универсальной боевой частью. В составе боевой части применяется механизм замедления, благодаря которому ее подрыв происходит не на обшивке корабля противника, а глубоко внутри его конструкции.

В настоящее время КТРВ проводит ОКР по созданию высокоскоростной ПКР нового поколения с увеличенной дальностью и скоростью полета, с повышенной помехозащищенностью. Данный перспективный образец дополнит существующую номенклатуру авиационных систем поражения, создаваемых КТРВ.