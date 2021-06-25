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ТАСС

На МВМС-2021 показали работу автоматизированного корабельного комплекса связи "Рокот"

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Макет работы автоматизированного комплекса связи "Рокот"
Макет работы автоматизированного комплекса связи "Рокот".
Источник изображения: © Пресс-служба Росэлектроники

Он уже устанавливается на российские пограничные сторожевые корабли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Работу автоматизированного комплекса связи "Рокот", обеспечивающего безопасный обмен информацией между кораблями и береговыми службами, продемонстрировали на Международном военно-морском салоне (МВМС-2021).

"Комплекс предназначен для обеспечения связи корабля с береговыми объектами, корабельно-катерным составом и летательными аппаратами, судами и береговыми объектами в системе глобальной морской системы безопасности и морской подвижной службы. Благодаря модульной конструкции комплекс может быть масштабирован для установки как на малые корабли, так и на авианосцы", - рассказали в четверг в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" Ростеха.

"Рокот" разработан специалистами НИИ "Нептун" (входит в "Росэлектронику"). С помощью этого комплекса можно передавать большие массивы данных, а также телеметрию, видео, голосовые сообщения и электронную почту. Кроме того, комплекс обеспечивает внутрикорабельную связь.

Отличительной особенностью "Рокота" является управляющая информационная система "Нептун-ИУС-Р", построенная по технологии SDR (Software Defined Radio). Она обеспечивает обмен информацией по широкому спектру каналов связи, включая спутниковую радиосвязь Ku-диапазона, сотовую связь стандарта GSM, радиосвязь в КВ- и УКВ-диапазоне и широкополосных сетях.

Автоматизированный корабельный комплекс "Рокот" уже устанавливается на российские пограничные сторожевые корабли.

X Международный военно-морской салон проходит с 23 по 27 июня в Санкт-Петербурге в КВЦ "Экспофорум".

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