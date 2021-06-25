Главком ВМФ рассказал о новых приёмах борьбы в Тихом океане

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Тихоокеанский флот РФ отрабатывает новые способы борьбы в ходе масштабных учений в 4 тысячах километров от берега, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов.

"С наращиванием сил флота, с приходом новых кораблей отрабатываются новые способы, формы, новые приёмы борьбы на море. Мы не осваиваем заново этот район, мы возвращаемся туда, откуда когда-то ушли", - сказал он на церемонии открытия Международного военно-морского салона.

Евменов призвал не удивляться тому, что учения проходят на удалении в четыре тысячи километров от российских берегов. По его словам, район учений входит в зону ответственности Тихоокеанского флота.

Учения еще не закончены, они подразумевают "пространственный и временной масштаб", добавил главком.

В центральной части Тихого океана, в 2,5 тысячах миль (примерно 4,6 тысячи километров) юго-восточнее островов Курильской гряды, проходят маневры с участием более 20 кораблей, подлодок и судов обеспечения ТОФ, а также более 20 вертолетов и самолетов морской авиации флота и ВКС.