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РИА Новости

Генштаб назвал даты нового раунда астанинских переговоров по Сирии

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Город Дума
Город Дума.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Алаеддин

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Очередной раунд астанинских переговоров по Сирии пройдет в Нур-Султане 6-8 июля, заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик.

"Активно работаем над разрешением сирийского кризиса в рамках астанинского формата, очередное заседание которого состоится уже скоро - 6-8 июля в городе Нур-Султан", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что встреча "астанинской тройки" по Сирии может состояться до конца июня в Нур-Султане.

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