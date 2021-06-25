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Российская газета

Башню с французской 155-мм гаубицей испытывали на танке Т-72

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Источник изображения: VovaMG / youtube.com

Французские конструкторы пытались скрестить Т-72 со своей 155-мм самоходной артиллерийской установкой AUF1.

Работы по этой теме проводились в начале 90-х годов. Дело в том, что индийские сухопутные войска тогда планировали увеличить количество САУ в своих артиллерийских подразделениях. При этом высказывались пожелания, чтобы боевая машина использовала платформу "семьдесят второго" - основного боевого танка, изготовлявшегося по лицензии и получившего широкое распространение в вооруженных силах этого государства.

В свою очередь, разработанная во второй половине 70-х годов AUF1 уже состояла на вооружении французской армии. Также ее поставляли в Саудовскую Аравию, Кувейт и Ирак. Военные последнего активно применяли эти самоходки в ходе продолжительной и очень кровавой войны против соседнего Ирана.

Основным отличием первоначального варианта было использование танка АМХ-30, в то время считавшегося уже устаревшим и уступавшего Т-72 по всем характеристикам.

Опытный образец обновленной машины появился в 1995 году. Максимальная дальность стрельбы обычными снарядами составляла 23500 метров, активно-реактивными - 30000 метров.

Полуавтоматическое заряжание давало возможность в одну минуту делать до восьми выстрелов. Боекомплект насчитывал более четырех десятков боеприпасов. По некоторым данным, французский зенитный пулемет планировали заменить на 12,7-мм НСВТ "Утес".

Экипаж состоял из четырех человек. Мощность двигателя - 780 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. Запас хода - 500 км.

Машина успешно прошла испытания, но индийская сторона все же не решилась ее приобретать. Также не имели успеха попытки заинтересовать этой САУ военных других стран.

Кроме того, в Индии проходила испытания самоходка с башней южноафриканского производства, но и ее не стали закупать.



Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Ирак
Иран
Кувейт
Саудовская Аравия
Франция
Продукция
Т-72
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