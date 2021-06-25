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Российская газета

Песков: Действия британского эсминца противоречат международному праву

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Источник изображения: rg.ru

Инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море - сознательная провокация, в Кремле считают эти действия недопустимыми, противоречащими международному праву, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию, более того - мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная провокация, сознательная и подготовленная", - сказал он. "Мы, безусловно обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля. Мы считаем подобные действия недопустимыми и не соответствующими международному праву", - добавил представитель Кремля.

Он также подтвердил, "и российские пограничники, и российские Вооруженные силы и далее, действуя строго в соответствии с международным правом, будут занимать достаточно жесткую позицию в отношении подобных провокаций". В случае повторения подобных действий, если они зайдут слишком далеко, "нельзя исключать никаких опций в плане законной защиты границ РФ", сказал он, но не стал уточнять, о каких именно действиях идет речь.

При этом Песков заявил, что ему неизвестно о планах включить Великобританию в список недружественных стран.


Галина Мисливская

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Страны
Великобритания
Россия
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