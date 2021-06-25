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ТАСС

В России начали серийный выпуск новейшей противолодочной ракеты АПР-3МЭ

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АПР-3МЭ "Гриф"
Авиационная противолодочная ракета АПР-3МЭ "Гриф" на стенде АО «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение» на авиасалоне МАКС-2017.
Источник изображения: Poitr Butowski / Air&Cosmos

Специалисты также ведут работы по созданию универсального минного комплекса, сообщил гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) начала серийное производство новейших авиационных противолодочных ракет АПР-3МЭ, сообщил в интервью ТАСС на 10-м Международном военно-морском салоне (МВМС-2021) генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

"Серийное производство авиационных противолодочных ракет типа АПР-3МЭ развернуто. Выполнена поставка первой партии", - проинформировал Обносов.

По словам главы КТРВ, ведутся работы по созданию новых образцов авиационных противолодочных торпед. "В дальнейшем на замену АПР-3МЭ планируется разработка малогабаритной авиационной противолодочной торпеды, значительно превосходящей существующие образцы по дальности хода", - сообщил Обносов.

Он добавил, что в настоящий момент специалисты корпорации также ведут работы по созданию универсального минного комплекса. "В разрабатываемом универсальном минном комплексе предусматривается селекция целей в широком диапазоне параметров и обработка поступающей информации о целях с применением современных алгоритмов, в том числе алгоритмов искусственного интеллекта", - уточнил Обносов.

Авиационная противолодочная ракета АПР-3МЭ была впервые представлена на выставке МАКС-2017. Усовершенствованная ракета предназначена для поражения современных подводных лодок различных классов на глубинах до 800 м и скорости хода до 40 узлов при волнении моря до 6 баллов. Данная ракета считается одним из наиболее эффективных средств борьбы с подлодками.

Международный военно-морской салон проходит с 23 по 27 июня в Санкт-Петербурге.

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Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
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