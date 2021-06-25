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ТАСС

В России разрабатывают высокоскоростную противокорабельную ракету нового поколения

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Борис Обносов
Глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
Источник изображения: ИТАР-ТАСС/Григорий Сысоев

Это будет образец нового поколения с увеличенной дальностью и скоростью полета, с повышенной помехозащищенностью, рассказал генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) ведет работы по созданию высокоскоростной противокорабельной ракеты (ПКР) нового поколения. Об этом сообщил в интервью ТАСС на 10-м Международном военно-морском салоне (МВМС-2021) в Санкт-Петербурге генеральный директор корпорации Борис Обносов.

"В настоящее время АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" проводит опытно-конструкторские работы по созданию высокоскоростной ПКР нового поколения с увеличенной дальностью и скоростью полета, с повышенной помехозащищенностью. Данный перспективный образец дополнит существующую номенклатуру авиационных средств поражения, создаваемых корпорацией", - подчеркнул глава КТРВ.

Международный военно-морской салон проходит с 23 по 27 июня в Санкт-Петербурге.

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Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
Выставки
МВМС
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