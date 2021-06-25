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Российская газета

Скрытность АПЛ типа "Борей" повысят насосом

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Источник изображения: Олег Кулешов/РИА Новости

На МВМС-2021 в Петербурге представлен макет осушительного насоса для атомных ракетоносцев типа "Борей". Агрегат имеет исключительные виброшумовые характеристики, обеспечивая скрытность подлодки, пишет FlotProm.

Насос разработан по заказу проектировщика "Бореев" ЦКБ "Рубин".

- Агрегат мощностью 75 кВт обладает характеристиками лодочного оборудования поколения 4+, выполнен из отечественных комплектующих и обеспечивает перекачку воды со скоростью 20-100 кубометров в час, - рассказал главный инженер компании-изготовителя Вячеслав Дровецкий.


Антон Валагин

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Компании
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
955 Борей
Выставки
МВМС
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