В США начались испытания боевых роботов

Американцы учатся воевать в связке с роботами. Вчера, 23 июня, портал janes.com сообщил о том, что армия США приступила к испытаниям прототипов лёгких боевых роботизированных машин RCV-L.

«Мы пытаемся определить оптимальное расстояние между пунктом управления и роботом. Мы прилагаем много усилий, пытаясь увидеть, не сломается ли что-нибудь, чтобы позволить нашим отраслевым партнёрам вернуться, исправить это и улучшить», — рассказал генерал-майор Росс Коффман, директор кроссфункциональной группы по боевым машинам нового поколения в армии США.

Роботизированная машина RCV-L Источник изображения: qinetiq.com

RCV-L — «младшая» модель роботизированных боевых машин, которые армия США намерена принять на вооружение уже в этом десятилетии. Компании QinetiQ и Pratt Miller (ныне приобретённые Oshkosh Defense) в конце прошлого года поставили первые четыре образца RCV-L. Сейчас на них установлено специальное программное обеспечение, обеспечивающее работу в паре с модифицированными Bradley, которые называются Mission Enabler Technologies — Demonstrators (MET-D), поскольку в них установлена система управления роботом.

В компании QinetiQ указывают, что RCV-L — специально созданная гибридно-электрическая беспилотная наземная боевая машина, способная нести различную полезную нагрузку. Армии США эти машины поставляются в комплекте с боевым модулем, который оснащается пулемётом, гранатомётом и/или ПТРК Javelin.