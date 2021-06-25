Войти
WarSpot

В США начались испытания боевых роботов

74
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Американцы учатся воевать в связке с роботами. Вчера, 23 июня, портал janes.com сообщил о том, что армия США приступила к испытаниям прототипов лёгких боевых роботизированных машин RCV-L.

«Мы пытаемся определить оптимальное расстояние между пунктом управления и роботом. Мы прилагаем много усилий, пытаясь увидеть, не сломается ли что-нибудь, чтобы позволить нашим отраслевым партнёрам вернуться, исправить это и улучшить», — рассказал генерал-майор Росс Коффман, директор кроссфункциональной группы по боевым машинам нового поколения в армии США.

Роботизированная машина RCV-L

Источник изображения: qinetiq.com

RCV-L — «младшая» модель роботизированных боевых машин, которые армия США намерена принять на вооружение уже в этом десятилетии. Компании QinetiQ и Pratt Miller (ныне приобретённые Oshkosh Defense) в конце прошлого года поставили первые четыре образца RCV-L. Сейчас на них установлено специальное программное обеспечение, обеспечивающее работу в паре с модифицированными Bradley, которые называются Mission Enabler Technologies — Demonstrators (MET-D), поскольку в них установлена система управления роботом.

В компании QinetiQ указывают, что RCV-L — специально созданная гибридно-электрическая беспилотная наземная боевая машина, способная нести различную полезную нагрузку. Армии США эти машины поставляются в комплекте с боевым модулем, который оснащается пулемётом, гранатомётом и/или ПТРК Javelin.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Bradley
Javelin ПТРК
Компании
Oshkosh
QinetiQ
Проекты
Робот
Похожие новости
17.11.2020
Армия США получила наземных роботов для испытаний взаимодействия с людьми
02.04.2020
Виртуальное превосходство: как американский ВПК "побеждает" Россию
16.09.2019
США испытали "убийцу" русских солдат
25.04.2017
Интервью с главой ирландской компании Timoney Technology
19.09.2016
Российский танк "Армата" против американского M-1 Abrams и ракеты TOW: кто победит? (The National Interest, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.06 01:03
  • 3
Сердце боевых кораблей. Каковы перспективы развития морского двигателестроения России
  • 25.06 01:00
  • 4
Ростех представил на MILEX-2021 патрон-ловушку "Ягель" для защиты военной авиации
  • 25.06 00:18
  • 147
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 25.06 00:17
  • 9
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю
  • 24.06 21:44
  • 0
Разработка США гиперзвуковой ракеты средней дальности Strategic Fires Missile. Ч.1
  • 24.06 21:13
  • 18
Авиаполк ЦВО получит восемь модернизированных бомбардировщиков Су-34М
  • 24.06 21:06
  • 6
США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше
  • 24.06 21:04
  • 153
Есть ли будущее у танков?
  • 24.06 20:27
  • 32
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 24.06 18:22
  • 8
РФ применит ядерное оружие в ответ на применение против нее оружия массового поражения
  • 24.06 16:48
  • 7
Байден подал хороший пример другим противникам России
  • 24.06 13:42
  • 2
СМИ: в космос вывели первый спутник, созданный специалистами с Маврикия
  • 24.06 10:58
  • 7
Патриарх Кирилл связал службу в армии с развитием умственных способностей
  • 23.06 17:25
  • 1
Россия будет усиливать свою военную группировку в Арктике в ответ на попытки дестабилизировать там обстановку - Медведев
  • 23.06 13:26
  • 2212
Как насчёт юмористического раздела?