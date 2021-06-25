На выставке MILEX-2021 впервые продемонстрирован БТР МЗКТ-690003

ЦАМТО, 24 июня. В день открытия проходящей в Минске 10-й Международной выставки MILEX-2021 состоялась первая официальная демонстрация разработанного белорусским ОАО "МЗКТ" опытного образца бронетранспортера МЗКТ-690003 ("Волат V-2") с колесной формулой 8х8.

МЗКТ-690003 является первой боевой бронированной машиной с колесной формулой 8х8, созданной в Республике Беларусь. Он предназначен для переброски подразделения к месту ведения боевых действий, обеспечения огневой поддержки в бою, уничтожения живой силы, противотанковых средств, легкобронированной техники противника, а также малоскоростных воздушных целей. Полная масса БТР – 22 т. Бронетранспортер имеет цельносварной бронированный корпус с аппарелью для посадки/высадки десанта в кормовой части. Экипаж бронетранспортера – 3 человека (механик-водитель, командир, наводчик). В расположенном в кормовой части десантном отделении размещаются 8 человек десанта.

Бронетранспортер оснащен размещенным спереди справа дизельным рядным шестицилиндровым двигателем Weichai WP 13/550 мощностью 550 л.с., собранным СП МАЗ-Weichai, автоматической коробкой передач МЗКТ-55613 и развивает максимальную скорость по шоссе 110 км/ч. Подвеска – независимая, однорычажная, гидропневматическая. Два топливных бака емкостью по 200 л обеспечивают запас хода 1200 км. БТР оснащен колесами с бескамерными шинами типа Run-Flat размерности 14.00R20, обеспечивающими возможность продолжения движения со скоростью до 20 км/ч при получении повреждения. ББМ способна преодолевать водные преграды со скоростью 10 км/ч, используя два размещенных в кормовой части водометных движителя. Баллистическая защита МЗКТ-690003 соответствует требованиям к классу Бр4 согласно ГОСТ 34282-2017, противоминная защита – требованиям STANAG-4569 Level.2a/2b. Заявлено о возможности увеличения уровня защиты за счет установки комплекта навесной брони.

Демонстрирующийся на выставке опытный образец вооружен штатной башней БМП-2 с 30-мм автоматической пушкой 2А42, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом ПКТ и пусковой установкой противотанковых управляемых ракет "Конкурс". Башня оснащена модернизированными оптико-электронными приборами наблюдения производства ОАО "Пеленг". Возможна установка других систем вооружения, в т.ч. дистанционно-управляемых.

Машина также оборудована энергопоглощающими сиденьями, вспомогательной силовой установкой, центральной системой подкачки шин, бортовой информационно-управляющей системой (БИУС), фильтровентиляционной установкой, системами пожаротушения и дымоудаления, лебедкой для самовытаскивания.

Массогабаритные характеристики машины позволяют транспортировать ее самолетами ВТА Ил-76, Ан-124, Ан-22, A400M, C-5, C-17.