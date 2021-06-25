Исполнилось 60 лет со дня первого полета вертолета Ми-8

ЦАМТО, 24 июня. Ровно 60 лет назад, 24 июня 1961 года, впервые поднялся в воздух Ми-8, ставший самым массовым двухдвигательным вертолетом в истории.

Его называют вертолетом "ста профессий", а легендарные "восьмерки" можно увидеть по всему миру – свыше 13 тыс. машин было поставлено более чем в 80 стран.

Разработка вертолета Ми-8 специалистами ОКБ Миля началась во второй половине 1950-х гг. Главный конструктор Михаил Леонтьевич Миль полагал, что газотурбинные двигатели произведут настоящую революцию в вертолетостроении и повысят не только летные характеристики, но и экономическую эффективность винтокрылых машин, и поэтому задумал оснастить новую машину именно такими двигателями.

В 1958 году началось строительство первых пяти опытных образцов нового вертолета, который получил рабочее название В-8. Отечественные газотурбинные двигатели для вертолетов на тот момент еще только разрабатывались, поэтому первые прототипы В-8 были однодвигательными, они оснащались самолетным двигателем АИ-24, специально доработанным под установку на вертолет.

24 июня 1961 года первый летный прототип В-8 поднялся в воздух, выполнив непродолжительное висение. Экипажем командовал опытный летчик-испытатель, ветеран Великой Отечественной войны Борис Владимирович Земсков. Спустя две недели, 9 июля опытная машина приняла участие в авиационном параде на Тушинском аэродроме, выполнив полет по кругу. В 1962 году к летным испытаниям приступил прототип В-8А уже с двумя двигателями ТВ-2-117, специально созданными для вертолета.

Новый вертолет был призван заменить транспортный Ми-4, но Ми-8 получил совершенно иную компоновку – расположение силовой установки и кабины пилотов фактически поменяли местами. Благодаря этому решению человек среднего роста мог проходить по салону, не сгибаясь, а высота хвостовой балки была достаточной для проезда автомобиля внутрь грузовой кабины. В ходе разработки и испытаний новый вертолет получал все больше отличий от Ми-4: более обширное остекление кабины, пятилопастной винт, трехточечное шасси – эти и другие решения главного конструктора Михаила Миля заложили основу для долгой жизни этого вертолета. Ми-8 на протяжении десятков лет служат практически безальтернативным транспортом в удаленных и труднодоступных районах по всему миру.

В 1965 году, после внесения необходимых изменений и улучшений, серийное производство нового вертолета было развернуто на заводе №387 (Казанский вертолетный завод). Пассажирская модификация получила наименование Ми-8П, а транспортно-десантная – Ми-8Т. Вертолет быстро стал востребованным, и с 1970-го года начался его выпуск на Улан-Удэнском авиационном заводе. Так начиналась долгая жизнь легендарной "восьмерки".

С тех пор было построено более 13 тыс. гражданских и военных Ми-8/17 в самых различных модификациях, количество которых приближается к сотне. В этом списке пассажирские, транспортные, многоцелевые, санитарные, сельскохозяйственные вертолеты, воздушные командные пункты, вертолеты РЭБ, минные заградители и множество других модификаций. Выдающиеся летно-технические характеристики, возможность работать в самых экстремальных погодных условиях, вместительная и удобная грузовая кабина, неприхотливость и простота в управлении обеспечили мировой успех вертолета.

Конструкция и летные характеристики Ми-8 постоянно улучшались. Если при разработке предполагалось, что грузоподъемность вертолета составит 2 тонны, то по мере увеличения мощности двигателей, она выросла до 3-4 тонн, а на новейшей модификации Ми-171А2 достигла 5 тонн. Развитие вертолетов семейства Ми-8 продолжается холдингом "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех и сегодня – новые двигатели, авионика, несущие и рулевые винты, системы навигации, а также внедрение композитных материалов позволяют вертолетам Ми-8 соответствовать самым современным авиационным требованиям. В классе гражданских тяжелых вертолетов (максимальная взлетная масса от 10 до 16 тонн) Ми-8/17 в течение нескольких лет удерживают более 90% мирового рынка в количественном измерении.

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