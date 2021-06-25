"Росэлектроника" продемонстрировала работу автоматизированного корабельного комплекса связи "Рокот" на МВМС-2021

ЦАМТО, 24 июня. В рамках МВМС-2021 холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех продемонстрировал работу автоматизированного корабельного комплекса связи "Рокот".

Этот комплекс обеспечивает оперативный, надежный и безопасный обмен мультисервисной информацией между кораблями и береговыми службами.

Решение позволяет передавать большие массивы данных, а также телеметрию, видео, голосовые сообщения и электронную почту.

Отличительной особенностью комплекса "Рокот", разработанного НИИ "Нептун" (входит в "Росэлектронику"), является управляющая информационная система "Нептун-ИУС-Р", построенная по технологии SDR (Software Defined Radio). Она обеспечивает обмен информацией по широкому спектру каналов связи, включая спутниковую радиосвязь Ku-диапазона, сотовую связь стандарта GSM, радиосвязь в КВ- и УКВ-диапазоне и широкополосных сетях. Оборудование также обеспечивает внутрикорабельную связь, прием программ спутникового и эфирного телерадиовещания, интегрируется со средствами глобальной морской системы безопасности (ГМССБ).

"Рокот" предназначен для обеспечения связи корабля с береговыми объектами, корабельно-катерным составом и летательными аппаратами, судами и береговыми объектами в системе ГМССБ и морской подвижной службы. Благодаря модульной конструкции, комплекс может быть масштабирован для установки как на малые корабли, так и на корабли большого водоизмещения.

"Автоматизированный корабельный комплекс "Рокот" установлен на пограничных сторожевых кораблях и обеспечивает своевременный и достоверный обмен разного рода информацией между должностными лицами и автоматизированными системами управления корабля и береговыми службами. Возможность приема данных по различным каналам связи делает наше оборудование универсальным решением для обеспечения надежного информационного обмена между различными типами судов", – отметил директор НИИ "Нептун" Михаил Винокур.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".