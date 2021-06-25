Корпус нового десантного корабля проекта 11711 сформируют до конца года

В России до конца нынешнего года сформируют корпус головного десантного корабля проекта 11711. Об этом в рамках Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге сообщил генеральный директор Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Илья Самарин.

На предприятии возводят два десантных корабля модернизированного проекта 11711 - "Владимир Андреев" и "Василий Трушин". Заложили БДК в апреле 2019 года, пишет ТАСС. Вообще сначала завод построил два корабля проекта 11711, это "Александр Грен" и "Петр Моргунов". Их уже передали Военно-морскому флоту России.

А потом решили этот проект модернизировать. У "Владимира Андреева" и "Василия Трушина" будет большее водоизмещение и новая надстройка. Кроме того, десантные корабли смогут нести на борту два боевых вертолета. Писала об этом и "РГ".

Как добавил Илья Самарин, два десантных корабля строят по утвержденному техническому проекту, в соответствии с графиком. До конца текущего года на предприятии завершат выпуск рабоче-конструкторской документации, законтрактуют весь объем комплектующего оборудования, изделий и систем, а на стапеле сформируют корпус головного корабля.

Светлана Цыганкова