Патрушев назвал число кибератак на инфраструктуру России в 2020 году

В 2020 году было зарегистрировано свыше 120 тысяч компьютерных атак на критическую информационную структуру России. Об этом в четверг заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на Московской международной конференции по безопасности.

"Ареной борьбы с геополитическими оппонентами все чаще становится киберпространство. Россия регулярно подвергается недружественным действиям в этой сфере", - сказал Патрушев.

По его словам, большая часть кибератак осуществлялась с территории США, Германии и Нидерландов и была направлена против объектов государственного управления, военно-промышленного комплекса, здравоохранения, транспорта, науки и образования России. При этом, как отметил секреатрь Совбеза, в адрес РФ на регулярной основе и безосновательно звучат обвинения в проведении кибератак против западных государств.

"И это несмотря на то, что именно Запад устами НАТО официально объявил киберпространство полноценной средой боевых действий", - особо подчеркнул Патрушев.

По его словам, Россия, напротив, последовательно продвигает тезис о необходимости выработки устраивающих все государства правил ответственного поведения в информационном пространстве, которые станут в том числе основой для выработки прозрачных механизмов расследования инцидентов.

"Считаем важным обеспечить неполитизированное взаимодействие между странами с целью создания глобальной системы международной информационной безопасности. Данная работа должна вестись открыто и инклюзивно", - отметил секретарь СБ РФ.

Иван Егоров