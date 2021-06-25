Танк Т-90 стал мировым бестселлером

Танк Т-90С является самым коммерчески успешным представителем своего класса в мире.

- На сегодняшний день Т-90С - самая коммерчески успешная машина на мировом рынке. Число поставленных на экспорт танков - с учетом машинокомплектов для производства по лицензии, - исчисляется тысячами единиц, - рассказали ТАСС представители Уралвагонзавода на выставке вооружений MILEX 2021 в Минске. Помимо Т-90С, УВЗ представил там БМПТ "Терминатор", новую инженерную машину и танк Т-14 "Армата".

Выпуск Т-90 новейших модификаций ведется параллельно с модернизацией более ранних машин, а также танков Т-72 для армии России и иностранных заказчиков. Она предполагает унификацию ходовой части и двигателя с Т-90, усиление противоминной защиты днища и общей защиты танка, совершенствование систему управления огнем.

Современная версия Т-90 оснащена гладкоствольной пушкой калибра 125 мм со стабилизацией и автоматическим сопровождением целей, многоканальными прицелами командира и наводчика с тепловизором и лазерным дальномером, модульной динамической защитой, противокумулятивными экранами и оптико-электронной системой защиты от ракет с лазерным наведением. В движение 48-тонную бронированную машину приводит 1130-сильный многотопливный двигатель.

Танк стоит на вооружении 11 государств (самый большой парк у Индии - более 1100 единиц). Планируется заключение контрактов на лицензионную сборку танка в Египте (500 единиц), поставку новейшей версии Т-90МС в Индию (464 танка) и Кувейт (146 машин).

Антон Валагин