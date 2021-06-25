Россия начала серийно производить новый автомат АДС

В России началось серийное производство нового автомата АДС. Его можно применять на суше и при проведении подводных операций.

Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в «Ростех», приступил к серийному выпуску нового автомата АДС. Опытная эксплуатация позволила внести в конструкцию изменения, направленные на повышение удобства применения оружия. Автомат призван сменить в спецподразделениях Военно-морского флота АПС и АК74М.

Для ведения огня в обычных условиях автомат использует стандартные патроны 5,45 на 39 миллиметров. Для стрельбы под водой российские инженеры разработали специальные патроны ПСП и ПСП-УД, имеющие такие же габариты. Автомат снабдили подствольным гранатометом калибра 40 миллиметров.

АДС сконструировали по популярной схеме булл-пап. Она позволяет уменьшить длину оружия и избавиться от складного приклада. Такая схема имеет и заметные недостатки. Так, из-за специфического расположения магазина значительно сложнее перезаряжать оружие.

Автомат двухсредный специальный Источник изображения: rostec

В 2018-м Россия приняла на вооружение новые автоматы Ак-12 и Ак-15, а также АЕК-971 и АЕК-973. Первые предназначены для массового применения, вторые — для подразделений специального назначения.