Войти
Naked Science

Россия начала серийно производить новый автомат АДС

64
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

В России началось серийное производство нового автомата АДС. Его можно применять на суше и при проведении подводных операций.

Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в «Ростех», приступил к серийному выпуску нового автомата АДС. Опытная эксплуатация позволила внести в конструкцию изменения, направленные на повышение удобства применения оружия. Автомат призван сменить в спецподразделениях Военно-морского флота АПС и АК74М.

Для ведения огня в обычных условиях автомат использует стандартные патроны 5,45 на 39 миллиметров. Для стрельбы под водой российские инженеры разработали специальные патроны ПСП и ПСП-УД, имеющие такие же габариты. Автомат снабдили подствольным гранатометом калибра 40 миллиметров.

АДС сконструировали по популярной схеме булл-пап. Она позволяет уменьшить длину оружия и избавиться от складного приклада. Такая схема имеет и заметные недостатки. Так, из-за специфического расположения магазина значительно сложнее перезаряжать оружие.

Автомат двухсредный специальный

Источник изображения: rostec

В 2018-м Россия приняла на вооружение новые автоматы Ак-12 и Ак-15, а также АЕК-971 и АЕК-973. Первые предназначены для массового применения, вторые — для подразделений специального назначения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АДС
АЕК-971
АК-12
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Система поражения "Ратник"
Компании
Высокоточные комплексы
Ростех
Похожие новости
25.06.2020
В российскую армию поставлено более 35 тысяч автоматов АК-12
05.02.2015
Новый автомат от старого друга
29.01.2015
АК-12 перестрелял конкурента
10.11.2014
«Калашников» под ударом
29.09.2014
Требуется уточнение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.06 01:03
  • 3
Сердце боевых кораблей. Каковы перспективы развития морского двигателестроения России
  • 25.06 01:00
  • 4
Ростех представил на MILEX-2021 патрон-ловушку "Ягель" для защиты военной авиации
  • 25.06 00:18
  • 147
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 25.06 00:17
  • 9
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю
  • 24.06 21:44
  • 0
Разработка США гиперзвуковой ракеты средней дальности Strategic Fires Missile. Ч.1
  • 24.06 21:13
  • 18
Авиаполк ЦВО получит восемь модернизированных бомбардировщиков Су-34М
  • 24.06 21:06
  • 6
США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше
  • 24.06 21:04
  • 153
Есть ли будущее у танков?
  • 24.06 20:27
  • 32
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 24.06 18:22
  • 8
РФ применит ядерное оружие в ответ на применение против нее оружия массового поражения
  • 24.06 16:48
  • 7
Байден подал хороший пример другим противникам России
  • 24.06 13:42
  • 2
СМИ: в космос вывели первый спутник, созданный специалистами с Маврикия
  • 24.06 10:58
  • 7
Патриарх Кирилл связал службу в армии с развитием умственных способностей
  • 23.06 17:25
  • 1
Россия будет усиливать свою военную группировку в Арктике в ответ на попытки дестабилизировать там обстановку - Медведев
  • 23.06 13:26
  • 2212
Как насчёт юмористического раздела?