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Российская газета

"Сармат" планируют испытать в третьем квартале 2021 года

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Источник изображения: Минобороны РФ/РИА Новости

Летно-конструкторские испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" проведут в третьем квартале нынешнего года.

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор завода "Красмаш" Александр Гаврилов. В будущем году должны пройти государственные испытания "Сармата". После этого планируется поставить на боевое дежурство первый полк, это произойдет к концу 2022 года.

"РГ" уже писала о предполагаемых запусках ракеты. Они будут выполнены из шахтной пусковой установки на космодроме Плесецк. По оценке военных экспертов, наличие у России ракет "Сармат", которые могут нести гиперзвуковые блоки "Авангард", сдержит планы США по развертыванию глобальной системы ПРО.

Кстати, межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" в состоянии доставить разделяющуюся головную часть массой до десяти тонн через Северный и Южный полюса в любую точку мира.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Сармат МБР
Компании
Красмаш
Проекты
ГЗЛА
Плесецк
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