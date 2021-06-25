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ЦАМТО

ПСБ в рамках салона МВМС-2021 планирует подписать ряд стратегических соглашений

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Промсвязьбанк
Промсвязьбанк.
Источник изображения: Ирина Бужор / Коммерсантъ

ЦАМТО, 24 июня. ПСБ принимает участие в X Международном военно-морском салоне МВМС-2021. В рамках мероприятия банк проведет ключевые переговоры с крупнейшими предприятиями судостроения и подпишет ряд стратегических соглашений.

ПСБ является ключевым кредитно-финансовым институтом для российского судостроения – банк финансирует предприятия для выполнения программ государственного оборонного заказа, экспортных контрактов, проектов по модернизации и диверсификации производства. За последние два года объем кредитного портфеля ПСБ в этом сегменте вырос уже более чем на 200 млрд. руб. Банк продолжит оказывать всестороннюю поддержку предприятиям сектора и их инвестиционным проектам, в том числе связанным с расширением производства, и в 2021 году планирует увеличить объемы бизнеса в отрасли не менее чем на 50%.

X Международный военно-морской салон МВМС-2021 проходит с 23 по 27 июня в Санкт-Петербурге. Это не только одна из крупнейших в мире выставок передовых достижений в сфере судостроения, морской авиации, технологических разработок в области средств навигации и связи, но и уникальная площадка, на которой обсуждаются актуальные вопросы функционирования отрасли, а также принимаются стратегические решения, направленные на ее дальнейшее развитие и укрепление, отметили в пресс-службе ПСБ.

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Кредитование
Страны
Россия
Проекты
Гособоронзаказ
Выставки
МВМС
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