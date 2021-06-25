Председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус ответил на вопросы журналистов

ЦАМТО, 24 июня. В первый день работы 10-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2021 состоялась пресс-конференция председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса.

В ходе общения с представителями СМИ были подняты наиболее актуальные вопросы, касающиеся представленной на форуме экспозиции и перспектив развития военно-промышленного комплекса Республики Беларусь.

Ниже вопросы СМИ и ответы Дмитрия Пантуса приведены в изложении Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

- Как бы ни было сложно, мы постарались сделать все возможное, чтобы пригласить и организовать работу для максимального количества официальных делегаций. На сегодняшний день на MILEX работают 32 официальные делегации из 22 регионов.

В экспозиции мы постарались максимально представить весь научно-технический потенциал нашей страны. Здесь представлены 334 образца самых передовых разработок военно-промышленного комплекса. Из них 177 представлены впервые. Несколько разработок, находящиеся на стадии опытных образцов, и вовсе являются уникальными.

Впервые на выставке представлен БТР V-2. За достаточно короткое время мы приняли решение заняться этой тематикой и за 10,5 месяцев создали тот образец, который представлен на выставке. Пока это опытный образец. На сегодняшний момент это унифицированное боевое легкобронированное шасси, на базе которого будут разрабатываться достаточно большое количество различных модификаций. В том числе тяжелых и более защищенных. Работа только началась: МЗКТ до этого момента не производил шасси подобных модификаций. Однако в интересах нашей страны было принято решение о создании такой машины.

- Как идет разработка перспективных видов вооружения? В частности – над ракетами РСЗО "Полонез".

- Ракетостроение – это одна из наиболее серьезных тем из тех, которыми занимается Госкомвоенпром. Самое новое и перспективное направление. За последние годы практически с нуля была создана школа белорусского ракетостроения. В настоящее время работа ведется в двух направлениях. Первое – создание ракет для ЗРК средней (до 70 км) дальности. В настоящее время прошли три этапа испытаний. Все – успешно. Планируется, что в декабре будут проведены окончательные испытания уже с боевой частью. После этого можно будет утверждать, что в Беларуси появилась ракета средней дальности собственной разработки. Второе направление – более серьезное и глобальное: большая ракета дальностью до 300 км для ракетного комплекса "Полонез". Здесь уже начаты практические испытания, разработана методика таких испытаний. Учитывая, сложность изделия, испытания будут продолжаться не один год. Первый этап – на территории иностранного государства – уже проведен. До конца года не исключен второй этап испытаний. В ближайшие годы предполагается выйти на окончательный этап испытаний, в настоящее время в конструкцию постоянно вносятся какие-то изменения и доработки. Над данным изделием работает представительный штат конструкторов Завода точной электромеханики, и в ближайшее время мы расскажем о результатах этой работы.

- В каких направлениях предполагает развиваться белорусский ВПК?

- 2020 год стал для нас, с одной стороны, годом окончания пятилетки, а с другой – моментом планирования работы на следующие 5 лет. В частности, была разработана и уже утверждена главой государства государственная программа вооружений 2021-2025 годов. На протяжении 2020 года нам удалось серьезно поработать над стратегией развития Госкомвоенпрома и оборонного сектора экономики Республики Беларусь. Мы утвердили стратегический документ до 2030 года, в котором определили основные направления развития и провели анализ рынка вооружений по всему миру. Это нужно для того, чтобы наиболее четко и правильно сформировать предложения в интересах заказчиков.

Основными направлениями останутся те, в которых мы развиваемся в настоящее время. На выставке представлен целый ряд средств подвижности, в которых мы сегодня имеем очень хорошие опыт и наработки. Будут продолжены работы в области разработки беспилотных летательных аппаратов. Это очень серьезное и перспективное направление. Ряд компаний на нынешней выставке представляют свои новые разработки. Летом будут проходить госиспытания четырех новых изделий, которые должны стать на вооружение.

Развивая направление БПЛА, мы достаточно серьезно работаем и над средствами радиоэлектронной борьбы и РЛС. Компания "КБ "Радар" является одной из лучшей в мире в этой области разработок.

Мы продолжим работу над созданием в Республике Беларусь собственного стрелкового оружия и боеприпасов к нему. Продолжим работу по автоматическим системам управления войсками и оружием. Здесь у нас также есть серьезные компетенции и наработки, и мы ставим задачу перейти на новые платформы и программное обеспечение, использование более прогрессивных языков программирования.

За последние годы в Беларуси были реализованы две программы по развитию средств связи. Сегодня на выставке MILEX представлена линейка спутниковых средств связи производства и разработки управляющей компании холдинга "Агат – системы управления". За последние полтора года здесь была проведена очень серьезная работа. В Беларуси сегодня функционирует национальная система спутниковой связи "БелИнтерСат-1". Это позволяет развивать обозначенное направление ВПК.

Одно из направлений, которым важно уделять самое пристальное внимание, – вопросы кибербезопасности. Мы создали центр при холдинге "Агат – системы управления", набрали очень компетентных специалистов и ведем работу по созданию специального программного обеспечения для защиты всех ресурсов. В первую очередь – ГВПК. Обкатываться эти системы будут на предприятиях Госкомвоенпрома.

В целом в стратегии развития ГВПК мы определили порядка 300 ОКР, которые будут реализовываться в ближайшие 5 лет, и задействуют все предприятия оборонного сектора экономики. Работаем в кооперации и с нашими партнерами из России и Китая.

- Мы сотрудничаем и с Европейскими странами. Не так давно Сербия модернизировала в Беларуси свои самолеты. Какие были отзывы от реализации этого контракта и какие варианты для подобного сотрудничества просматриваются на будущее?

- Беларусь – очень миролюбивая страна, и мы делаем все возможное, чтобы сотрудничать со всеми странами нашего региона. За последний год на базе 558 авиаремонтного завода был проведен капитальный ремонт самолетов МиГ-29. Этот проект был реализован вместе с российскими партнерами. Весной мы отгрузили заказчику четыре самолета, в июне состоялась их официальная передача вооруженным силам Сербии, проведены их летные испытания. Оценки этого проекта были очень высокими.

Здесь можно вспомнить и еще один проект, реализованный в интересах Болгарии. Мы отремонтировали с модернизацией 8 самолетов Су-25. Лично министр обороны Болгарии испытывал эти самолеты и дал очень высокую оценку проведенным работам. Мы готовы сотрудничать со многими странами, и будем стараться делать это так, чтобы эта работа была скоординирована с нашими партнерами из Российской Федерации. Нам не логично быть здесь конкурентами. Ведь, если говорить о самолетах, то модернизируем мы, конечно, технику еще советского производства и производства Российской Федерации, существует привязка к закупке деталей и узлов у наших партнеров.

- Уже говорилось о сотрудничестве производителей Беларуси и России в области электроники. По каким еще направлениям возможно подобное сотрудничество?

- Я бы не выделял здесь направление микроэлектроники. Мне даже сложно назвать направление, в котором мы бы не сотрудничали или не вели бы согласованную политику с предприятиями Российской Федерации. Эта работа ведется всеми ведомствами и органами и будет продолжена.

- Как вы оцениваете качество продукции белорусского ВПК на фоне мировых производителей?

- Конечно, я готов много говорить о высоком качестве продукции, но лучшим свидетельством здесь будут отзывы наших партнеров, которые ее покупаю и используют. Причем, в больших объемах. Продукция качественная, и мы делаем все, чтобы оно только повышалось. Предприятия постоянно модернизируются, на них внедрены все возможные системы контроля качества. Рынок вооружений очень масштабный, и конкурировать на нем очень сложно. При этом первое, на что обращают внимание потенциальные заказчики, – простота в использовании и качество.

- Можете обозначить несколько наиболее топовых белорусских разработок на нынешней выставке из тех, которые в ближайшем будущем могут быть поставлены на вооружение?

- Когда представляются 177 новых образцов, очень сложно выбрать даже Топ-10 из них. Каждая деталь или узел здесь – сам по себе является топовой разработкой. Тем не менее, мы подготовили информацию по десяти наиболее интересным разработкам. При этом половина из них, замечу, уже стоит на вооружении в белорусской армии.

Первое место для меня – БТР V-2, который представлен впервые. Даже при том, что представленный образец только после окончания выставки отправится на испытания. Когда-то на выставке мы представляли легкобронированный автомобиль V-1. А сегодня на его базе создана уже 21 модификация. Существует порядка 10 модификаций на базе "Каймана".

Второе место – беспилотники УБАК-25 и УБАК-70. Плюс презентованный БПЛА "Хантер" с максимальным взлетным весом 750 кг. На сегодня в мире не существует подобных разработок.

Далее – транспортный поезд-тяжеловес разработки МЗКТ. Он успешно прошел испытания, и сегодня здесь представлена его модификация в интересах вооруженных сил Республики Беларусь.

Включу сюда целую линейку новых разработок стрелкового оружия. Производство снайперской винтовки, которое теперь полностью локализовано в Республике Беларусь.

Целая линейка из восьми спутниковых средств связи различного типа.

РСЗО "Шквал" также производства "ВОЛАТАВТО". Проект также начинался в интересах иностранного заказчика. Сегодня он прошел испытания, нам удалось освоить производство труб для этого РСЗО при том, что цена такой трубы на мировом рынке стартует от 1600 долл. Наш РСЗО сравнивают с "Градом", но в действительности была проведена комплексная модернизация, установлены новая система управления и новая система навигации.

При этом, повторюсь: посещая стенды наших небольших предприятий, научно-исследовательских институтов, обратите внимание на представленные там разработки. Их очень много, и каждая по-своему уникальна и интересна.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.