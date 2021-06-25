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РИА Новости

Часть стратегии НАТО. В Британии объяснили инцидент с эсминцем Defender

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Британский эсминец Defender, нарушивший границу у Крыма. Кадр видео
Британский эсминец Defender, нарушивший границу у Крыма. Кадр видео.

МОСКВА, 24 июня/ Радио Sputnik. Мир стал свидетелем самой крупной эскалации в отношениях между Россией и Великобританией со времен "дела Скрипалей". Мнение обозревателя The Spectator Тима Огдена об инциденте в Черном море с британским эсминцем Defender приводит РИА Новости.

Накануне Минобороны РФ заявило, что эсминец британских ВМС Defender пересек госграницу возле Крыма и на три километра вошел в российские воды возле мыса Фиолент.

Иностранный корабль покинул российские воды после того, как пограничный сторожевик открыл предупредительную стрельбу, а Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения Defender.

В свою очередь, Минобороны Великобритании заявило, что эсминец совершал проход через территориальные воды Украины, а никаких предупредительных выстрелов не прозвучало.

"Присутствие британского флота может быть частью более широкой стратегии НАТО … альянс намерен дать понять, что будет продолжать бросать вызовы Москве, в том числе посредством активности в Черном море", – предположил журналист.

Огден считает, что с помощью провокационных шагов Лондон пытается обозначить свою роль на мировой арене после Brexit, но Москва готова показать готовность защищаться, уверен журналист.

При этом британские власти все же хотят избежать эскалации конфликта с Россией, так как "идея гарантированного взаимного уничтожения в 2021 году так же ужасающе реальна, как и во времена "холодной войны"", считает автор статьи.

Гипотетическое столкновение и даже жертвы не приведут к автоматическому развязыванию войны, продолжил обозреватель. Но это будет указывать на то, что новая "холодная война" началась, заключил он.

Накануне радио Sputnik сообщило, как российский МИД оценил британскую провокацию в Черном море.

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
Продукция
Су-24
Су-24М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
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