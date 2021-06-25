Путин призвал укреплять механизмы запрета на разработку и распространение биологического оружия

Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости укрепления механизмов, обеспечивающих запрет на разработку и распространение биологического оружия.

Текст телеграммы президента по случаю открытия III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения" зачитала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Эффективное противостояние угрозам биологического характера требует тесного взаимодействия профильных государственных ведомств, научных и медицинских сообществ. Наряду с мерами по профилактике и лечению опасных инфекционных заболеваний особое значение имеет укрепление национальных и международных механизмов и режимов, обеспечивающих запрет на разработку, производство, применение и распространение биологического и токсинного оружия", - сказал Путин.

"В современных условиях обеспечение биологической безопасности является весьма актуальной задачей, решение которой невозможно без объединения усилий всего международного сообщества. Это в полной мере подтвердила пандемия коронавирусной инфекции, которая не только унесла уже почти четыре миллиона человеческих жизней, но и серьезно сказалась на социально-экономической обстановке во всех без исключения странах мира", - говорится в телеграмме.