Войти
РИА Новости

Путин призвал укреплять механизмы запрета на разработку и распространение биологического оружия

65
0
0
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости укрепления механизмов, обеспечивающих запрет на разработку и распространение биологического оружия.

Текст телеграммы президента по случаю открытия III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения" зачитала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Эффективное противостояние угрозам биологического характера требует тесного взаимодействия профильных государственных ведомств, научных и медицинских сообществ. Наряду с мерами по профилактике и лечению опасных инфекционных заболеваний особое значение имеет укрепление национальных и международных механизмов и режимов, обеспечивающих запрет на разработку, производство, применение и распространение биологического и токсинного оружия", - сказал Путин.

"В современных условиях обеспечение биологической безопасности является весьма актуальной задачей, решение которой невозможно без объединения усилий всего международного сообщества. Это в полной мере подтвердила пандемия коронавирусной инфекции, которая не только унесла уже почти четыре миллиона человеческих жизней, но и серьезно сказалась на социально-экономической обстановке во всех без исключения странах мира", - говорится в телеграмме.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БиоО
Медицина
Похожие новости
27.04.2020
Коронавирус вызвал информационную пандемию
16.11.2017
Главный генетик Минздрава: генетическое оружие создать в принципе невозможно
24.03.2015
Технологии будущего и вооружения России
30.09.2013
Израиль: оружие по правилам и без
31.07.2013
Что знает философ о войне?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.06 01:03
  • 3
Сердце боевых кораблей. Каковы перспективы развития морского двигателестроения России
  • 25.06 01:00
  • 4
Ростех представил на MILEX-2021 патрон-ловушку "Ягель" для защиты военной авиации
  • 25.06 00:18
  • 147
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 25.06 00:17
  • 9
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю
  • 24.06 21:44
  • 0
Разработка США гиперзвуковой ракеты средней дальности Strategic Fires Missile. Ч.1
  • 24.06 21:13
  • 18
Авиаполк ЦВО получит восемь модернизированных бомбардировщиков Су-34М
  • 24.06 21:06
  • 6
США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше
  • 24.06 21:04
  • 153
Есть ли будущее у танков?
  • 24.06 20:27
  • 32
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 24.06 18:22
  • 8
РФ применит ядерное оружие в ответ на применение против нее оружия массового поражения
  • 24.06 16:48
  • 7
Байден подал хороший пример другим противникам России
  • 24.06 13:42
  • 2
СМИ: в космос вывели первый спутник, созданный специалистами с Маврикия
  • 24.06 10:58
  • 7
Патриарх Кирилл связал службу в армии с развитием умственных способностей
  • 23.06 17:25
  • 1
Россия будет усиливать свою военную группировку в Арктике в ответ на попытки дестабилизировать там обстановку - Медведев
  • 23.06 13:26
  • 2212
Как насчёт юмористического раздела?