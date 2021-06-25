Патрушев назвал страны, из которых совершались кибератаки на критическую инфраструктуру России

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Свыше 120 тысяч кибератак на критическую инфраструктуру России совершено в 2020 году, большая часть из них шла с территории США, Германии и Нидерландов, заявил секретарь Совета безопасности РФ генерал армии Николай Патрушев.

"Ареной борьбы с геополитическими оппонентами все чаще становится киберпространство. Россия регулярно подвергается недружественным действиям в этой сфере. В 2020 году было зарегистрировано свыше 120 тысяч компьютерных атак на нашу критическую инфраструктуру", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.

"Большая часть из них осуществлялась с территории США, Германии и Нидерландов, и была направлена против объектов государственного управления, военно-промышленного комплекса, здравоохранения, транспорта, науки и образования нашей страны", - добавил Патрушев.