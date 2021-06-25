Войти
РИА Новости

Патрушев назвал страны, из которых совершались кибератаки на критическую инфраструктуру России

70
0
0
Хакер за компьютером
Хакер за компьютером.
Источник изображения: © Fotolia / Glebstock

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Свыше 120 тысяч кибератак на критическую инфраструктуру России совершено в 2020 году, большая часть из них шла с территории США, Германии и Нидерландов, заявил секретарь Совета безопасности РФ генерал армии Николай Патрушев.

"Ареной борьбы с геополитическими оппонентами все чаще становится киберпространство. Россия регулярно подвергается недружественным действиям в этой сфере. В 2020 году было зарегистрировано свыше 120 тысяч компьютерных атак на нашу критическую инфраструктуру", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.

"Большая часть из них осуществлялась с территории США, Германии и Нидерландов, и была направлена против объектов государственного управления, военно-промышленного комплекса, здравоохранения, транспорта, науки и образования нашей страны", - добавил Патрушев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Нидерланды
Россия
США
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
2020-й год
ИТ
Кибербезопасность
Похожие новости
13.05.2021
Эксперт: против России действуют настоящие кибервойска
12.02.2021
New York Times (США): как Америка терпит поражения в хакерских атаках на себя
21.10.2020
Бойцы новой эры
07.09.2020
Лукашенко не простит Москве помощь в преодолении кризиса
05.10.2016
Греющий шпионаж
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.06 01:03
  • 3
Сердце боевых кораблей. Каковы перспективы развития морского двигателестроения России
  • 25.06 01:00
  • 4
Ростех представил на MILEX-2021 патрон-ловушку "Ягель" для защиты военной авиации
  • 25.06 00:18
  • 147
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 25.06 00:17
  • 9
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю
  • 24.06 21:44
  • 0
Разработка США гиперзвуковой ракеты средней дальности Strategic Fires Missile. Ч.1
  • 24.06 21:13
  • 18
Авиаполк ЦВО получит восемь модернизированных бомбардировщиков Су-34М
  • 24.06 21:06
  • 6
США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше
  • 24.06 21:04
  • 153
Есть ли будущее у танков?
  • 24.06 20:27
  • 32
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 24.06 18:22
  • 8
РФ применит ядерное оружие в ответ на применение против нее оружия массового поражения
  • 24.06 16:48
  • 7
Байден подал хороший пример другим противникам России
  • 24.06 13:42
  • 2
СМИ: в космос вывели первый спутник, созданный специалистами с Маврикия
  • 24.06 10:58
  • 7
Патриарх Кирилл связал службу в армии с развитием умственных способностей
  • 23.06 17:25
  • 1
Россия будет усиливать свою военную группировку в Арктике в ответ на попытки дестабилизировать там обстановку - Медведев
  • 23.06 13:26
  • 2212
Как насчёт юмористического раздела?