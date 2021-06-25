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Российская газета

Началось серийное производство автомата-амфибии

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Источник изображения: Vitalykuzmin.net

Холдинг "Высокоточные комплексы" начал производство двухсредного автомата АДС, способного работать как на воздухе, так и под водой.

- Серийное производство двухсредного специального автомата уже началось. По итогам опытной эксплуатации в конструкцию оружия внесены изменения для повышения удобства его использования, - рассказал ТАСС руководитель разработчика оружия, тульского ЦКИБ СОО, Александр Старостин.

АДС скомпонован по принципу булл-пап: это позволило уменьшить длину автомата и избавиться от складного приклада, обеспечило лучший баланс. Для стрельбы на воздухе оружие использует стандартные патроны АК 5,45х39 мм. Для ведения огня под водой в ЦКИБ созданы специальные патроны в тех же габаритах.

Боеприпасы снаряжаются в стандартные магазины АК. АДС также снабжен подствольным гранатометом калибра 40 мм и планкой Пикатинни для установки прицелов, предусмотрена установка глушителя.

АДС предназначен для вооружения спецподразделений - в первую очередь боевых пловцов ВМФ России.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АДС
Компании
Высокоточные комплексы
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