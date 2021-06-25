На выставке MILEX-2021 состоялась "премьера" БЛА Hunter

ЦАМТО, 24 июня. В первый день открывшейся в Минске 10-й Международной выставки MILEX-2021 на стенде ЗАО "Белтехэкспорт" состоялась презентация нового разведывательно-ударного БЛА вертолетного типа Hunter.

БЛА разработан с использованием многолетнего конструкторско-инженерного опыта КБ "Беспилотные Вертолеты" при участии Национальной академии наук Республики Беларусь, Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь, Белорусского инновационного фонда.

Hunter предназначен для поиска, обнаружения и поражения легкобронированной техники, живой силы противника, а также малоскоростных воздушных целей. Высокая степень автоматизации обеспечивает выполнение задач и управление полезной нагрузкой в автоматическом режиме. Решение о применении вооружения принимает оператор.

Hunter оснащен трехлопастным несущим винтом и двухлопастным рулевым. Максимальный взлетный вес БЛА составляет 750 кг, масса полезной нагрузки – 200 кг, длина (с вращающимися винтами) – 8,3 м, диаметр несущего винта – 7 м. Аппарат оснащен бензиновым двигателем мощностью 268 л.с. и способен развивать максимальную скорость 180 км/ч, максимальная скороподъемность – 8 м/с. Практический потолок – 3500 м, продолжительность полета – до 9 часов. В носовой части размещена гиростабилизированная мультисенсорная оптико-электронная станция. В состав бортового комплекса самообороны входят станция предупреждения о радиолокационном облучении, станция защиты от ракет с радиолокационным наведением, автомат отстрела ложных целей.

Представленный на выставке БЛА вооружен установленной в носовой части подфюзеляжной дистанционно-управляемой турелью с 7,62-мм пулеметом с системой подачи боеприпасов на 550 патронов, а также размещенными на коротких крыльях счетверенными пусковыми установками неуправляемых авиационных ракет. Аппарат также может нести 16 авиабомб массой по 2,5 кг.

В состав комплекта поставки входят два беспилотных аппарата, наземная станция управления, наземная станция обеспечения полетов, две транспортные платформы.

По заявлению генерального конструктора и директора КБ "Беспилотные Вертолеты" В.В.Чудакова, ряд зарубежных государств уже проявил интерес к разработке. Компания готова поставлять БЛА на экспорт со всей необходимой технической документацией.