Defender: что стоит за российским инцидентом ВМФ (The Spectator, Великобритания)

Перестрелка — и даже жертвы — не приведут автоматически к началу открытой войны. Что она сделает, так это докажет, что вторая холодная война — не гипотеза, она уже началась, считает автор. Даже если никаких выстрелов не было, присутствие корабля ВМФ в Черном море и выполнение им «собственного ряда миссий», вероятно, часть более масштабной стратегии НАТО.

Если сообщения достоверны, мир только что стал свидетелем самого крупного обострения между Великобританией и Россией со времен отравления Сергея Скрипаля три года назад. По сообщениям, российские бомбы и огонь из орудий были направлены в сторону корабля Defender, патрулирующего сейчас Черное море. Кремль оправдал предполагаемую агрессию, заявив, что корабль зашел в российские воды. Между тем Великобритания отрицает факт этого инцидента.

Объяснение России, если она действительно сделала то, о чем заявляет, основано на ложной предпосылке. Береговая линия, о которой идет речь, на самом деле не принадлежит России, Defender находился у побережья Крымского полуострова. Международное сообщество признает эту территорию неотъемлемой частью Украины. Следовательно, воды, о которых идет речь, принадлежат Киеву, а не Москве.

ВМФ пока не сообщило, что делал Defender в Черном море, ограничившись заявлением о том, что корабль отделился от авианосной ударной группы Великобритании в Средиземном море и отправился в Черное море для выполнения "собственного ряда миссий". Есть вероятность, что его задачей было проверить готовность России защищать оккупированную береговую линию. Кремль поступает точно также, периодически отправляя изношенные стратегические бомбардировщики в воздушное пространство Великобритании, чтобы проверить сколько времени у военно-воздушных сил страны уходит на перехват.

Если это правда, использование боевых снарядов будет умышленной эскалацией. Даже если никаких выстрелов не было, присутствие корабля ВМФ, вероятно, часть более масштабной стратегии НАТО. После демонстрации военной силы России на границе с Украиной и перехвата рейса Ryan Air Белоруссией, альянс хочет дать ясно понять, что он продолжит бороться с Москвой. Это означает в том числе и действия на Черном море. Регион имеет определенную стратегическую важность, там расположены двое союзников НАТО (и врагов России): Украина и Грузия.

Стоит отметить склонность администрации Путина к фальшивым новостям и распространению пропаганды. Любая нечестность Кремля будет соответствовать её прежней форме: внутри страны она будет демонстрировать силу действующего режима и противостоять любым предположениям о шаткости поддержки Путина. Коварный Альбион был излюбленной целью Кремля, но любые фальшивые новости о снарядах, запущенных в сторону британского военного корабля, скрывают более смущающую правду: одиночный корабль Королевского ВМФ подошел к оккупированному Россией побережью на пару ярдов незамеченным.

Следующий вопрос заключается в том, как обстоят дела авианосной ударной группы ВМФ на юге. Хотя она в основном сосредоточена на остатках сил Исламского государства* (Запрещенная в России террористическая организация - прим.ред) в Сирии, Россия сохраняет в регионе значительное военное присутствие для поддержки Башара Асада. В ситуации с Defender Москва показала, что её правила ведения боевых действий позволяют использовать предупредительные выстрелы, будь они реальными или выдуманными.

Великобритания может стремиться показать, что она способна утвердиться на мировой арене, разговоры об это прилагаются к Брекситу, однако Кремль явно в равной степени готов показать, что готов открыть огонь по западным силам. Путин не может отступить перед лицом растущей внутренней оппозиции и вялой реакции Запада на её предыдущие беззакония в Грузии, на Украине и в остальном мире.

В свою очередь, ВМФ нужно понять, насколько далеко Россия готова зайти во время его операций у берегов Сирии. Британия не хочет, чтобы кто-то видел, что она отступает. В 2004 и 2007 годах иранские силы Стражей революции задержали моряков и морских пехотинцев из-за якобы "вторжения" в иранские воды. В обоих случаях они сдались, не оказав сопротивления.

Разумеется, правительство будет стремиться избежать любого значительного усиления напряженности с Москвой, ведь идея гарантированного взаимного уничтожения в 2021 году столь же ужасающей правдива, как и во времена холодной войны. Однако в случае с отравлением Скрипаля российская агрессия оказалась объединяющей силой для нестабильных отношений Великобритании и Европы.

Перестрелка - и даже жертвы - не приведут автоматически к началу открытой войны. Что она сделает, так это докажет, что вторая холодная война - не гипотеза, она уже началась.

*Запрещенная в России террористическая организация

Тим Огден (Tim Ogden)