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ТАСС

Ростех выведет на мировой рынок новейший двигатель для фрегатов и корветов

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Газотурбинный двигатель М90ФР
Газотурбинный двигатель М90ФР комбинированной дизель-газотурбинной силовой установки М55Р фрегата проекта 22350.
Источник изображения: ОАО "Научно-производственное объединение "Сатурн"

Притом двигатель М90ФР может быть модифицирован в соответствии с требованиями потенциальных заказчиков, рассказал заместитель гендиректора - генконструктор ОДК Виктор Поляков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) выведет на мировой рынок морской техники новейший газотурбинный двигатель М90ФР, предназначенный для применения в силовых установках фрегатов и корветов. Об этом ТАСС в ходе Международного военно-морского салона сообщил заместитель генерального директора - генеральный конструктор ОДК Виктор Поляков.

"Ведется оформление рекламных паспортов на экспортный вариант двигателя М90ФР", - проинформировал Поляков.

По его словам, двигатель М90ФР может быть модифицирован в соответствии с требованиями потенциальных заказчиков. "Возможно, потребуются небольшие доработки составных частей двигателя с целью привязки его к корабельным системам конкретного проекта корабля", - добавил генконструктор ОДК.

Газотурбинный двигатель (ГТД) М90ФР мощностью 20 МВт (27 500 л. с.) применяется в составе силовой установки фрегата проекта 22350 типа "Адмирал Горшков". Отдельная модификация двигателя создана для установки на корветы проекта 20386. Особенностью новых российских морских ГТД являются увеличенные показатели эффективности и надежности, в их производстве активно используются аддитивные технологии.

Международный военно-морской салон проходит с 23 по 27 июня в Санкт-Петербурге.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
ОДК УК
Ростех
Проекты
20386
22350
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