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Российская газета

"Севмаш" планирует передать АПЛ "Новосибирск" флоту в 2021 году

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Прибытие многоцелевой атомной подводной лодки К-561 "Казань" проекта 885М "Ясень-М" к месту постоянного базирования в губе Нерпичья в Мурманской области.
Прибытие многоцелевой атомной подводной лодки К-561 "Казань" проекта 885М "Ясень-М" к месту постоянного базирования в губе Нерпичья в Мурманской области.
Источник изображения: Павел Львов \ РИА Новости

В пятницу, 25 июня, многоцелевая подводная лодка "Новосибирск" - первая серийная АПЛ проекта 885 "Ясень-М" - отправляется в море на ходовые испытания. В кулуарах Международного военно-морского салона МВМС-2021, который проходит в Петербурге, об этом рассказал генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко, сообщает ТАСС. На самой верфи, где этот корабль построен, горячую новость с берегов Невы развивать и комментировать не стали, дав понять, что такие планы есть, но дата может поменяться.

Как бы там ни было, для экипажа и сдаточной команды "Новосибирска" это будет первый выход в море в рамках программы заводских испытаний. Если на этом экзаменационном этапе осложнений не возникнет, уже осенью последуют государственные испытания - с ракетной стрельбой и торпедными пусками. А в конце 2021 года, цитирует ТАСС слова Михаила Будниченко, "планируется передача АПЛ флоту".

В этом месте, как принято говорить, хочется постучать по деревяшке и пожелать удачи всем, кто имеет отношение к созданию нового корабля: его конструкторам из "Малахита", разработчикам и поставщикам оборудования, корабелам "Севмаша", их смежником и, конечно, заводской сдаточной команде вместе с экипажем.

Всего одна навигация, урезанная по срокам и ограниченная на Севере ледовыми условиями и полярной ночью, на обширную программу заводских и государственных испытаний - очень мало. Тем более, когда мы только что были свидетелями аналогичных испытаний АПЛ "Казань" того же самого проекта 885 "Ясень-М". Эту подлодку спустили на воду в марте 2017-го, ходовые испытания начались в сентябре 2018-го, растянулись на два с половиной года и завершились только весной нынешнего - приемный акт был утвержден главкомом ВМФ 7 мая 2021-го.

Да, вооруженная по последнему слову К-561 "Казань" с крылатыми ракетами в вертикальных шахтах и большим "ассортиментом" торпед, ракет и мин, которые применяются из торпедных аппаратов, расположенных по бортам подводной лодки, а не в ее носовой оконечности, как принято на большинстве многоцелевых АПЛ, - это головная подводная лодка четвертого поколения в серии "Ясень". Головная - потому что построена по модернизированному проекту, на что указывает особая литера в ее проектном "паспорте: 885 "Ясень-М".

А если называть вещи своими именами - заложенная и построенная уже в XXI веке по новому, гораздо более современному, интеллектуальному и сложному проекту в сравнении с исходным проектом "Ясень", который базировался на разработках и возможностях середины 90-х и находился в стадии строительства печально рекордные 17 лет. "Казань" из этих проектно-технологических пеленок не просто выросла, а переросла и шагнула далеко вперед.

Генеральный директор "Малахита" Владимир Дорофеев особым образом акцентировал это обстоятельство в годовом отчете, который размещен в открытом доступе на официальном сайте КБ: "Мы уверены, что инновационные технические и технологические решения, реализованные в этом проекте и отработанные в процессе сдаточных испытаний АПЛ "Казань", станут основой для создания еще более мощных, умных и технологичных кораблей новых проектов".

К-573 "Новосибирск" шла вслед за "Казанью": по тому же проекту была заложена на "Севмаше" в июле 2013 года и строилась, насыщалась оборудованием в условиях стапельного цеха до декабря 2019-го. То есть еще год и три месяца после того, как головная "Казань" начала испытания и проявились, скажем так, ее проблемные места и "детские болезни". А значит, была гипотетическая возможность что-то довести-исправить-заменить еще на стапеле - с ведома КБ-проектанта и при участии поставщиков оборудования.

В последних числах декабря 2019 года "Новосибирск" вывели со стапеля и спустили на воду. И еще полтора года у достроечной набережной "Севмаша" на серийной АПЛ велись монтажные, наладочные и пуско-наладочные работы, включая физпуск реактора, контрольные тесты паро-производящей установки, резервных двигателей, других систем и механизмов, обеспечивающих живучесть подводной лодки, ее боевую эффективность и безопасность экипажа.

Ни минуты не сомневаюсь, что проектанты и строители атомных подводных лодок, и "Новосибирска" в частности, лучше всех понимают, что нестыковки, сбои и "болячки", выявленные при испытании головной АПЛ, на серийных кораблях надо по максимуму выбрать "на берегу" - то есть до выхода в море, чтобы не наступать на те же грабли в ходе заводских и государственных испытаний.

И тогда - будем оптимистами! - есть шанс хотя бы "под елочку" передать долгожданный "Новосибирск" в состав ВМФ. Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов эти планы-намерения подтверждает, в том числе своими заявлениями накануне и в день открытия МВМС-2021. И задача такая, по его словам, "Малахиту", "Севмашу" и всем участникам научно-производственной кооперации поставлена.

А служить "Новосибирску" предписано на Тихоокеанском флоте. Там в новых АПЛ нужда особенно острая. В гарнизоне Вилючинск на Камчатке, как мы уже сообщали, построена и расширяется современная инфраструктура базирования и сервисного обслуживания для стратегических ракетоносцев четвертого поколения проекта 955 "Борей-А". Хочется верить, что ко времени прихода на ТОФ ничуть не менее сложных в обслуживании и дорогих "Ясеней" с литерой "М" надлежащие условия будут созданы и для них.


Александр Емельяненков

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