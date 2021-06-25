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Известия.ru

Иностранную авиацию заметили в районе российских учений в Тихом океане

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

В районе учений Тихоокеанского флота действовала иностранная боевая авиация, российские корабли потренировались маскироваться от нее, сообщили журналистам в четверг, 24 июня, в Минобороны России.

«В ходе учения по противовоздушной обороне для маскировки кораблей от активно действующей в районе авиации иностранных государств применялись средства аэрозольной маскировки», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что маскировка не позволила иностранным военным определить тип корабля и его точные координаты. Это давало дополнительное время, чтобы организовать работу противовоздушной обороны (ПВО).

Учения в центральной части Тихого океана проходили с 7 по 24 июня примерно в 4,6 тыс. км юго-восточнее Курил. В мероприятии участвовали более 20 кораблей, подлолок и судов обеспечения Тихоокеанского флота ВМФ России, в том числе флагман флота ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий».

Российские корабли перед завершением маневров совершили артиллерийские стрельбы по имитированным морским и воздушным целям. В частности, фрегат «Маршал Шапошников» и корветы поразили цели огнем новых 100-мм универсальных корабельных артиллерийских установок А-190. В то же время крейсер «Варяг» вел огонь из 130-мм артиллерийской установки АК-130. Всеми кораблями группировки также использовались шестиствольные 30-мм автоматические артиллерийские установки АК-630.

10 июня бывший начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко заявил, что учения российского флота в центральной части Тихого океана беспрецедентны по масштабу.

Адмирал также подчеркнул, что корабли, имеющиеся в распоряжении Тихоокеанского флота, позволяют решать задачи по предотвращению военных угроз со стороны моря.

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