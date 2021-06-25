Япония заявила протест России из-за военных учений на Курилах

ТОКИО, 24 июн – РИА Новости. Япония передала протест России в связи с начавшимися накануне масштабными военными учениями в акватории Японского моря, на Сахалине и Курильских островах, сообщил журналистам генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.

"Россия 23 июня объявила о начале военных учений на Сахалине, Кунашире, Итурупе и в акватории Японского моря. Мы намерены продолжать следить за действиями российских военных на северных территориях (так в Японии называют южные острова Курильской гряды – ред.). 23-го числа по дипломатическим каналам нами был направлен протест в связи с тем, что усиление военного присутствия России на островах, в том числе проведение подобных маневров, идет вразрез с позицией Японии", - сказал Като на пресс-конференции.

По данным телеканала NHK протест был передан главой российского отдела японского МИД в посольство России в Токио.

В этих учениях принимают участие в общей сложности более 10 тысяч военнослужащих, до 500 единиц боевой техники, около 32 летательных аппаратов, порядка 12 кораблей и судов Тихоокеанского флота различного назначения. Маневры в островной зоне Восточного военного округа (ВВО) пройдут в два этапа в течение пяти суток.

Как отмечали в пресс-службе ВВО, учения являются одним из этапов проверки оперативной и боевой подготовки войск в летнем периоде обучения. В ходе мероприятия обучаемый руководящий состав отработает применение межвидовой группировки войск для обеспечения военной безопасности России на восточных рубежах.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.