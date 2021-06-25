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Известия.ru

В Германии посоветовали британскому флоту не заходить в воды России

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Источник изображения: Фото: TASS/UIG

Британскому эсминцу Defender не следовало заходить в российские территориальные воды, а военным морякам Соединенного Королевства лучше держаться подальше от побережья Крыма. Такое мнение выразили читатели немецкого издания Der Spiegel.

В комментариях под статьей об инциденте отмечается, что подобные провокации «уже несколько десятилетий являются составной частью игры». Один из читателей привел в пример полеты самолетов британских ВВС в районе Азовского моря. Другой отметил, что между полетами в международном воздушном пространстве и намеренном пересечении границ есть разница.

Ранее в среду стало известно, что Черноморский флот ВМФ совместно с пограничной службой ФСБ России остановили эсминец УРО Defender ВМС Великобритании, который нарушил государственную границу.

Несмотря на предупреждения со стороны России, Defender не свернул с курса. В связи с этим пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а российский самолет Су-24М использовал четыре осколочно-фугасные авиабомбы для пресечения действий судна.

В Минобороны РФ расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender.

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