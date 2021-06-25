Пентагон заявил о способе вычислить хакера из России

В Пентагоне считают, что российские хакеры создали программное обеспечение (ПО), которое не поражает компьютеры с установленным по умолчанию русским языком. Такое предположение высказала в среду, 23 июня, первый заместитель помощника министра обороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг на слушаниях в комитете по делам ВС сената конгресса США.

«Иногда доказательство находится в коде вируса-вымогателя, поскольку действующие в России группировки разрабатывают вредоносное программное обеспечение так, чтобы избежать заражения компьютеров, на которых русский язык установлен по умолчанию», — заявила Оянг.

Представитель ведомства отметила, что «некоторые правительства позволяют нанятым хакерам подрабатывать киберпреступлениями ради личной выгоды, что не соответствует поведению ответственных государств в киберсфере».

Она добавила, что противники США «создают благоприятную среду для группировок, занимающихся вымогательством, позволяя им действовать внутри своих границ и укрывая от преследования», в то время как злоумышленники «избегают атак по бизнесу и правительственным системам принимающей страны».

Соединенные Штаты призвали ответственные страны «принять меры в отношении преступников, которые осуществляют связанную с вымогательством деятельность с их территории», подчеркнула Оянг.

17 июня помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что американский лидер Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве рассказал об имеющихся у Вашингтона средствах для осуществления ответных кибератак на хакеров.

По его словам, Байден сообщил, что у США «есть значимые возможности в киберсфере и других сферах». Он подчеркнул, что это была не угроза, а «объективное заявление» о готовности главы Белого дома защитить американские интересы «в сферах, касающихся важнейшей инфраструктуры».

16 июня на пресс-конференции по итогам встречи с Байденом Путин заявил, что была достигнута договоренность начать консультации по кибербезопасности. Российский лидер обратил внимание на то, что, даже по данным американских источников, большинство кибератак в мире совершается из США, а также из Канады и Великобритании.