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Интерфакс-АВН

Военные отразили на учении воздушную атаку в Подмосковье

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Зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" во время учений Кантемировской дивизии ЗВО
Зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" во время учений Кантемировской дивизии ЗВО.
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие в составе батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Тор-М2 в ходе учения отразили воздушную атаку в Подмосковье, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"В Московской области...завершилось учение с личным составом зенитно-ракетного полка Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа по отражению массированных воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты", - сообщили в пресс-службе.

По их данным, военнослужащие в составе батареи ЗРК Тор-М2 во время марша отразили нападение диверсионной группы на колонну техники.

"Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРК смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение боевой задачи", - говорится в сообщении.

"Боевой расчёт батареи развернул комплексы в боевой порядок и приступил к дежурству по противовоздушной обороне. При обнаружении целей, имитирующих летательные аппараты и баллистические ракеты условного противника, экипажи отработали действия по электронному пуску ракет", - добавили в пресс-службе.

Учение прошло при температуре воздуха более чем 35 градусов.

В учении было задействовано более 350 военнослужащих и задействовано свыше 80 единиц вооружения, военной и специальной техники зенитно-ракетного полка Кантемировской танковой дивизии ЗВО.

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Россия
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Tор-М2
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Минoбороны РФ
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Военные учения
Тор ЗРК
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